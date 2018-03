Ideen von Menschen mit Behinderung sind gefragt

Anzeige

Der Rhein-Neckar-Kreis plant die Einrichtung eines Inklusionsbeirats. „Damit soll die Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen im Landkreis im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gestärkt werden. Außerdem soll der inklusive Gedanke nachhaltig auf Landkreisebene verankert werden“, erklärt der Kommunale Behindertenbeauftragte Patrick Alberti.

Als erste Maßnahme auf dem Weg zur Gründung finden nun ab heute Workshops in fünf Städten im Rhein-Neckar-Kreis statt – unter anderem am Mittwoch, 25. April, in Schwetzingen. Dort sollen zu Beginn Ideen gesammelt werden, wie ein solcher Beirat aus Sicht der Betroffenen aussehen soll. „Die Gründung des Inklusionsbeirats soll nach dem Motto ‚nichts über uns ohne uns‘ erfolgen“, so Alberti. Und dementsprechend sollen von Anfang an Menschen mit Behinderungen die Gründungsphase aktiv mitgestalten. „Die Workshops sind dabei nur der Anfang: Im weiteren Verlauf soll eine Expertengruppe von Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit der Landkreisverwaltung eine Konzeption für einen Beirat entwickeln“, fährt Alberti fort, „denn schließlich wissen die Betroffenen selbst am besten, wie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft gelingen kann.“

Termine Weinheim: Heute, 17 bis 19 Uhr, Rolf-Engelbrecht-Haus (Breslauer Straße 40/1, 69469 Weinheim) Sinsheim: Mittwoch, 7. März, 17 bis 19 Uhr, Rathaus Sitzungssaal (Wilhelmstraße 14 – 18, 74889 Sinsheim) Neckargemünd: Montag, 19. März, 17 bis 19 Uhr, Rathaus Sitzungssaal (Bahnhofstraße 54, 69151 Neckargemünd). Wiesloch: Dienstag, 10. April, 17 bis 19 Uhr, Rathaus Ratssaal (Marktstraße 13, 69168 Wiesloch). Schwetzingen: Mittwoch, 25. April, 17 bis 19 Uhr, Palais Hirsch (Schlossplatz 2, 68723 Schwetzingen).

Rund 67 000 Menschen mit einer amtlich festgestellten Schwerbehinderung leben momentan im Rhein-Neckar-Kreis. Mit der Gründung eines Inklusionsbeirats macht sich der Landkreis auf den Weg zu mehr Inklusion und Partizipation für Menschen mit Behinderungen. Die Gründung des Inklusionsbeirats wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg im Rahmen der Projektförderung „Impulse Inklusion“.