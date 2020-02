Ideen zum Klimaschutz

Die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt veranstaltet einen Mottoabend zum Thema Klimaschutz mit dem Titel „Uns steht das Wasser bis zum Hals“. Dieser Mottoabend findet am Samstag, 29. Februar, um 18.30 Uhr, im Grünen Büro, Schlossstraße 4, in Schwetzingen statt. Für (vegane) Snacks und Getränke wird gesorgt sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Auf der ganzen Welt demonstrieren Millionen Menschen für ihre Zukunft. Das Wasser steht uns bis zum Hals, der Umschwung in unserer Klimapolitik und in unserem Konsumverhalten ist nicht nur erstrebenswert, sondern notwendig, schreibt die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt weiter. Am Klima müsse „geschraubt werden“ und jeder könne dafür einen Beitrag leisten.

Ins Gespräch kommen

In Form dieses Austauschforums sollen an diesem Abend Denkanstöße und Ideen zur eigenen Umsetzung des Klimaschutzes sowie politische Informationen aus erster Hand geboten werden. Es besteht die Möglichkeit, mit verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen, die unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Thema Klimaschutz haben.

Als Gäste werden angekündigt: Dr. Andre Baumann, der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Sprecher des Grünen Kreisverbandes Kurpfalz-Hardt, Linh Nigho von „Fridays for Future“ Schwetzingen, Paula Schmid von „Scientists for Future“ Heidelberg sowie Mia Schobert, die verschiedene Tricks vorstellt, wie man im Alltag der Klimaneutralität ein Stück näher kommt. zg

Info: www.gj-kh.de www.facebook.com/GJKurpfalzHardt/

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.02.2020