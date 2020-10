Ihr Erfolgsrezept heißt Improvisation

Im Jazz ist man es gewohnt zu improvisieren – das gehört zu dem Musikstil dazu, es zeichnet ihn geradezu aus. Und auch die Jazzmusiker selbst zeichnet das aus. Das hat das „Wolfgang van Göns Trio“ an diesem Abend gleich doppelt bewiesen: einmal bei der Improvisation in der Musik und in der anschließenden Jamsession. Aber vor allem mussten die drei improvisieren, weil die Sängerin ganz spontan

...