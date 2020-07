Ihr perfekter Bildmoment

Schwetzingen.Natur, Tiere und mehr: Eben den perfekten Moment haben Lenn Erhardt, Levin Tauber und Elina Scheller mit ihrer Kamera eingefangen und so die „mit Abstand beste Fotoausstellung an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) ermöglicht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Auch und vor allem in den nicht ganz einfachen Zeiten des Homeschoolings war es den Verantwortlichen der KFS ein Anliegen, neben dem wichtigen Schwerpunkt auf den prüfungsrelevanten Hauptfächern, auch kreativ-künstlerische Angebote zu geben. So entstand schon vor Ostern während der Freizeit-Slots im Siebener-Cluster ein freiwilliges digitales Angebot „Fotografieren“, in dem sich Lenn Erhardt, Levin Tauber und Elina Scheller regelmäßig im Videochat trafen, um sowohl technische aber auch ästhetische Fragen der Fotografie und Bildgestaltung zu erarbeiten.

Aus der Vielzahl von Fotos, die währenddessen entstanden sind, haben gibt es nun eine Ausstellung, die in dieser realen Form derzeit leider nur der Schulgemeinschaft möglich ist. Die Öffentlichkeit kann die Ausstellung ab Freitag, 17. Juli, auf der Homepage der KFS Gemeinschaftsschule besuchen. „Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke Zeit, tauchen Sie in die Fotos unserer Schüler ein und sehen Sie die Welt durch die Linse der Jugendlichen“, heißt es abschließend.

Info: Ausstellung ist unter https://bit.ly/KFS-Fotoausstellung zu sehen.

