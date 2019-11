Ihr Spirit lebt mit ihrer Musik weiter

Aretha Franklin (1942 – 2018) ist die unbestrittene Königin der Soulmusik. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin und erste Frau in der „Rock‘n’Roll Hall of Fame“ starb im August vergangenen Jahres im Alter von 76 Jahren. Mit ihrer einzigartigen Stimme verlieh sie dem Jazz und Blues eine unverwechselbare Note und wurde in den 1960er Jahren zur Ikone. Über 50 Jahre bestimmte sie die internationale Musikszene mit und setzte dabei immer wieder zeitgemäße Akzente. Klaus Gassmann (Bild, 70) ist bekennender Aretha-Franklin-Fan und seit Jahrzehnten mit seiner Formation „Soulfinger“ samt der gesamten „Sweet Soul Music“-Reihe nicht mehr aus der deutschen beziehungsweise europäischen Musikszene wegzudenken. Die neunte Show dieser Reihe widmet er der „Queen of Soul“, Aretha Franklin. In Schwetzingen gastiert er damit am Freitag, 22. November, um 20.30 Uhr in der Wollfabrik. Diese Zeitung sprach mit dem musikalischen Tausendsassa Gassmann über dessen Intention zur Show und den Spirit von Aretha Franklin.

Herr Gassmann, was hat Sie an Aretha Franklin fasziniert?

Klaus Gassmann: Ich bin mit ihr und ihrer Musik groß geworden. In den 1960er Jahren habe ich AFN (ein US-amerikanischer Radiosender, Anm. d. Red.) gehört und die Musik hat mich damals fasziniert, dazu gehörten die Lieder von Aretha Franklin. Die Präsenz, ihre Stimme, die Songs – Aretha Franklin hat mich einfach begeistert.

Video Lokales "RESPECT - A Tribute to Aretha Franklin" - 03:16 Die "Sweet Soul Music"-Reihe präsentiert ihre 9. Show zu Aretha Franklin in der Wollfabrik am 22. November 2019. Die "Sweet Soul Music"-Reihe präsentiert ihre 9. Show zu Aretha Franklin in der Wollfabrik am 22. November 2019.

Haben Sie sie mal live gehört?

Gassmann: Sie war Ende der 1960er Jahre auf Europatournee – das letzte Mal übrigens. Sie ist dann aufgrund ihrer Flugangst nie wieder nach Europa gekommen. Ich bin dafür einmal extra nach Chicago geflogen, um sie zu sehen. Es war unglaublich.

War das ein Grund, warum Sie jetzt eine reine Show mit den Songs von Aretha Franklin anbieten?

Gassmann: Mitunter. Zu ihren Lebzeiten hätte ich das nicht gewagt, sie war – sie ist einfach eine Ikone. Aretha Franklin war über 50 Jahre im Musikgeschäft präsent. Insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren erlebte ihre Musik noch einmal einen Höheflug, sie nahm viele Lieder als Duett unter anderem mit George Michael und Annie Lennox auf, präsentierte sich so unheimlich vielseitig mit Blues, Gospel, Soul.

Und wie kam es dann zur Showidee?

Gassmann: Als die „Sweet Soul Music Revue“ mit der ausverkauften „The Sound of Classic Motown“-Show vor einem Jahr auf der Seebühne im Luisenpark in Mannheim zu Gast war, sprach mich der künstlerische Leiter der Seebühne, Peter Baltruschat, an, ob ich eigentlich schon eine Aretha-Franklin-Show habe. Wir waren uns sofort einig, dass wir am ersten Todestag von Aretha eine Premiere dort machen. So war es dann auch. Die Aretha-Franklin-Show „Respect“ ist die nunmehr neunte im Repertoire von „Soulfinger“ und verspricht eine Zeitreise durch die Schaffensphase dieser außergewöhnlichen Künstlerin. Die Vorbereitungen hierfür haben ein Jahr gedauert.

Wie sind Sie bei der Auswahl der Lieder für die Show vorgegangen?

Gassmann: Wenn man eine Tributeshow macht, dann sollte man diese 50-jährige Karriere von Aretha Franklin abbilden. Ich habe mir all ihre LPs und CDs angehört und aus ursprünglich 50 Titeln in der engeren Wahl 30 rausgezogen. Dabei bin ich chronologisch vorgegangen. Ich denke, wir haben ein repräsentatives Abbild hier gefunden. Dazu muss man wissen, dass Aretha Franklin viele Cover aufgenommen hat, die meiner Ansicht nach besser sind als dir Original-Arrangements. Hier seien als Beispiele „A natural women“ von Carole King und „Bridge over troubled water“ von Simon & Garfunkel genannt. Auch diese werden in der Show vorkommen.

Aretha Franklin steht für ein breites Repertoire. Wie bilden Sie das in Ihrer Show ab?

Gassmann: Das Tribute funktioniert nicht mit einer Sängerin. Wir haben in der Show vier bis fünf Leadvocals und drei feste Backing-Sängerinnen. Darnita Rogers beispielsweise bildet prima die 1960er Jahre ab, Tiffany Kemp, die vor vier Jahren bei der Fernsehcastingshow „The Voice of Germany“ auffiel, April „Journi“ Cook und Noreda Graves stehen eher für den moderneren Sound.

Welcher Titel fehlt nie, auch, wenn Sie, wie jetzt in der Wollfabrik, eine etwas „abgespeckte“ Variante dieser Show spielen?

Gassmann: „Respect“, der Titel ist immer im Programm.

Wie, glauben Sie, gelingt es Ihnen, den Spirit der Zeit von Franklin heute aufleben zu lassen?

Gassmann: Eine interessante Frage (überlegt). Ich denke, es ist das Gesamtpaket, auch mit den brillanten Sängerinnen. Im ersten Set haben wir zum Beispiel einen Part mit drei ruhigen Songs, die unglaublich anspruchsvoll sind und von Inhalt sowie Interpretation her so eine Stimmung zaubern, dass die Zuhörer mucksmäuschenstill lauschen und einfach davon „gepackt“ werden. Das muss man einfach selbst erleben.

Apropos: Wie schaut dieses Erlebnis konkret in der Wollfabrik aus?

Gassmann: Dorthin kommen wir mit zirka 90 Prozent des Aretha-Franklin-Programms, der Rest wird mit „Soulfinger“-Klassikern aufgefüllt. Hier werde ich auch selbst moderieren und dabei Hintergründe zu den Titeln erläutern. Beider reinen „Respect“-Show gibt es einen gesonderten Moderator und es werden nur Aretha-Franklin-Songs gespielt.

Wie gefragt ist die Musik von Aretha Franklin – wie gefragt damit Ihre Show?

Gassmann: Sehr! Es gibt meines Wissens nach weltweit keine Show, die sich rein mit Liedern von Aretha Franklin beschäftigt – auch ein Jahr nach ihrem Tod nicht. Und da sie zu Lebzeiten zuletzt Ende der 1960er Jahre in Europa weilte, ist gerade hier die Nachfrage groß. Unsere Premiere im August dieses Jahres auf der Seebühne in Mannheim war ausverkauft. Im nächsten Jahr werden wir zwei Wochen durch Dänemark touren sowie in den Niederlanden auftreten – hier übrigens im Concertgebouw in Amsterdam, wo Aretha Franklin während ihrer Europatournee 1968 auftrat.

Das hat etwas Magisches.

Gassmann: Absolut. Wir freuen uns sehr darauf – wie auch auf den Auftritt in der Wollfabrik.

Info: Einen Video-Appetithappen zur Show gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

