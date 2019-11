Ihre Frisuren sind international ein Hit

Cigdem Dogan wurde am 3. Okto-ber 1989 in Schwetzingen geboren. Ihr Abitur machte sie an der Carl-Theodor-Schule. An der Hochschule Worms studierte sie Betriebswirtschaftslehre und war für ein Jahr in Australien. Dort studierte und arbeitete sie. Ihren Bachelor machte sie 2016.

Innerhalb eines Jahres machte sie ihre Ausbildung zur Friseurin in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart,aber auch in der Türkei.

Mutter Yasemin eröffnete 2006 das Frisörgeschäft „Yasemin’s Magic Hair Styling“, zu finden in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen, Telefon 06202/57 62 24. vas