Ihre Verdienste sind unvergessen

Das hat schon Tradition. Kurz vor Weihnachten werden die Gräber der ehemaligen Bürgermeister sowie einiger verdienter Bürger der Stadt besucht, um den Respekt und die Hochachtung vor den Leistungen der Verstorbenen zum Ausdruck zu bringen. In Begleitung von Friedhofswärter Steffen Harzer legten am Donnerstag Personalrätin Yvonn Rogowski und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl an den Grabstätten Gestecke und Kränze nieder.

Zunächst hielten sie inne an den Gräbern der früheren Bürgermeister Dr. Valentin Gaa (1945 bis 1948, danach bis 1970 Landrat des Landkreises Mannheim), Franz Dusberger (1948 bis 1954), Hans Kahrmann (1954 bis 1961), der an Heiligabend 1961 an seinem Schreibtisch im Rathaus verstorben war, sowie Kurt Waibel (1962 bis 1981), der ebenfalls während seiner Amtszeit starb. Des Weiteren wurde verdienten Bürgern gedacht: Hans Götz, Wilhelm Heuß, Fritz Schweiger sowie Richard Thienhaus.

Hans Götz war ab 1924 Bürgermeister und ab 1928 aufgrund einer Erkrankung außer Dienst, bis er dann im Juli 1929 mit 53 Jahren verstarb. Er hatte früh den Wert des Schlossgartens für Schwetzingen erkannt und die Fremdenverkehrswerbung gefördert. Während seiner Amtszeit wurde die Straßenbahnlinie nach Heidelberg geöffnet.

Wilhelm Heuß begann 1943 als Lehrling im Rathaus und war dort bis zu seiner Pensionierung 1990 beschäftigt, zuletzt sechs Jahre als erster Beigeordneter. Große Verdienste erwarb er sich um die Heimatforschung, in dem er das Stadtarchiv aufbaute und die Stadtgeschichte aufarbeitete.

Fritz Schweiger war ein Schwetzinger, der am Ostermontag 1935 von der Gestapo verhaftet und wegen Hochverrats zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Er war der einzige, der nach der Strafverbüßung zunächst in das Konzentrationslager Dachau und danach nach Mauthausen kam, wo er schließlich ermordet wurde. Seine Asche wurde hier auf dem Friedhof beigesetzt.

Richard Thienhaus war ein Unternehmer, der in der Scheffelstraße seine Firma Phonoterm Lärm- und Erschütterungsschutz betrieb. Nach seinem Tod vererbte er 60 Mietwohnungen an die Stadt, diese befinden sich in der Karlstraße 41, 43, 45, und 47 sowie in der Grenzhöfer Straße.

Prägende Persönlichkeiten

Unvergessen bleiben verdiente Mitbürger sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, von denen einige in diesem Jahr verstorben sind: Altstadträtin Else Ihrig, die Altstadträte Dr. Hans-Joachim Förster, Heinz Ackermann, Klaus Grossek und Bernd Kraft sowie die ehemaligen Mitarbeiter Gerlinde Roßrucker und Anatolij Tamrassow.

Bernd Kraft gehörte dem Gemeinderat von 2009 bis zu seinem Wegzug nach Sandhausen im Jahr 2013 an. Er wird vielen vor allem als Gastronom des Café Journal am Schlossplatz im Gedächtnis bleiben. Er ist auf dem Friedhof Oftersheim begraben. Klaus Grossek, im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren verstorben, saß von 1989 bis 1999 für die SPD im Gemeinderat. Else Ihrig, an Heiligabend des vergangenen Jahres verstorben, war fast 27 Jahre Mitglied des Gemeinderates. Durch ihre langjährige Tätigkeit hat sie sich um das Wohl der Stadt und ihrer Einwohner verdient gemacht. Dies wurde auch durch zahlreiche kommunalpolitische Ehrungen gewürdigt.

Dr. Hans-Joachim Förster war von 1989 bis zu seinem Tod im Mai dieses Jahres Mitglied des Gemeinderates. Durch sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken, auch als Oberbürgermeister-Stellvertreter und Kreisrat sowie sein ehrenamtliches Engagement hat sich Hans-Joachim Förster in besonderer Weise um die Stadt verdient gemacht.

Heinz Ackermann, der im Oktober dieses Jahres verstarb, war von 1983 bis 2009 Mitglied des Gemeinderates. Sein kommunalpolitisches Wirken, das große Engagement im städtepartnerschaftlichen und sozialen Bereich sind unvergessen.

Anatolij Tamrassow war von 1998 bis zu seinem Ruhestand 2012 in der Gärtnerei der Stadt Schwetzingen beschäftigt. Er ist auf dem Friedhof in Eppelheim bestattet. Gerlinde Roßrucker war von 1990 bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2011 Mitarbeiterin im Sekretariatsbereich und hiervon über 17 Jahre im Rechnungsprüfungsamt. Sie ist auf dem Friedhof in Ketsch beerdigt. vw

