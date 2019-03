Ihren Classic Rock kann jeder mitsingen

Der Name „Musik im Saal“ darf getrost als Understatement gewertet werden: Wenn die Band Delta Rock am Samstagabend ab 20.30 Uhr im Restaurant „Blaues Loch“ auf die Bühne geht, steht nichts weniger als eine krachende Classic-Rock-Show auf dem Programm, bei der das Publikum vom ersten Titel an mitsingt und Partystimmung genießt, kündigt Bassist Jens Kreft an.

Das Konzert gehört zu einem Pilotprojekt. Es geht auf die Vermittlung von Martin Orth, Sänger und Keyboarder der Band K’lydoscope, zurück, der mit dem „Blauen Loch“ eine neue Livemusik-Reihe etablieren möchte (wir berichteten). „Der Saal ist echt schön und prädestiniert für solche Livekonzerte“, freut sich Kreft auf die Location mitten in Schwetzingen.

An Delta Rock soll der Erfolg der Reihe nicht scheitern, verspricht er eine enthusiastische Darbietung der Musikstücke aus zwei Jahrzehnten Rockgeschichte, die die „schnelle Einsatztruppe für Partys und Clubs“ am Samstagabend mitbringt. Lauter Titel, die man aus der Ära der 1970er und 1980er Jahre so kennt, stehen dabei auf der Setliste: „Burn“ von Deep Purple, Foreigners „Juke box hero“, „Jump“ von Van Halen oder „Final Countdown“ von Europe sind ebenso im Repertoire wie „Kayleigh“ (Marillion) oder „Show must go on“ von Queen.

„Kraftvoll, authentisch, virtuos“

„Wir leben das richtig auf der Bühne“, kündigt der Bassist an: Mit den Attributen „kraftvoll, authentisch und virtuos“ umschreibt die Gruppe ihre Umsetzung der Rockklassiker. Delta Rock ist aktuell mit zwei Sängern am Start: Lydia Sprengard und Fabian Müller aus Mannheim. Die weitere Besetzung: René Orfanidis (Gitarre), Jens Kreft (Bass), Bernd Bundschu (Keyboards) und Tobias Zeller (Schlagzeug). Alle verfügen über langjährige musikalische Erfahrung. Seit knapp drei Jahren sind sie im neuen Line-up in Classic-Rock-Gefilden unterwegs. mm

