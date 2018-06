Ilse Dietz ist seit 30 Jahren dabei

Anzeige

Unter dem Motto des 30-jährigen Vereinsjubiläums waren Mitglieder und Gäste von „Haus & Grund“ im Palais Hirsch zum „Schwetzinger Immobilientag“ zusammengekommen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Jürgen Schrader, Vorstand des Landesverbandes, beantwortete zwei der am meisten gestellten Fragen: „Was leistet ,Haus & Grund’?“ und „Was macht eine Mitgliedschaft für Vermieter und Eigentümer so wertvoll?“

Verlagsleiter Gerhard Hotz, der für die an 70 000 Mitglieder gehende Verbandszeitschrift verantwortlich zeichnet, gab anhand der eingehenden Leserbriefe einen Einblick in die Gefühlswelt der Haus- und Wohnungseigentümer. Fachanwalt Wolfgang Reineke räumte in seinem Beitrag mit Mythen und Irrtümern im Mietrecht auf. Unter dem Motto „Schwetzingen nimmt Kurs auf Klimaschutz“ erläuterte Patrick Cisowski im Einzelnen die ambitionierten Ziele der Stadt, auch im Zusammenwirken mit anderen Institutionen, etwa der Kliba und „Haus & Grund“.

Fachmännische Beratung

Das „Steuersparmodell Immobilie“ wurde von dem Steuerberater Axel Heidrich eingehend beleuchtet. Das, so der Referent, funktioniere aber nur, wenn man sich fachmännisch und auf den Einzelfall bezogen beraten lasse. Erbrechtliche Fragen bei Immobilienbesitz wurden von Fachanwalt Michael Rudolf beantwortet. Einen Beitrag für Vermieter gab es vom Vorsitzenden Rudolf Berger zur Mietpreisgestaltung in der Region Schwetzingen-Hockenheim. Bei der Neuvermietung biete der Verein nun auch Nichtmitgliedern den Vermieterservice an. Über 30 Besucher waren überzeugt und traten „Haus & Grund“ bei, so der Verein.