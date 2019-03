Im ältesten Verein geben die Frauen den Ton an

Wie abwechslungsreich das vergangene Vereinsjahr beim Sängerbund war, das konnten die Mitglieder schon in einer Diashow vor dem offiziellen Beginn der 165. Jahreshauptversammlung sehen. Nach der Begrüßung sangen die Aktiven der beiden Chorgruppen „d‘accord“ und „SchwetSingers“ unter Leitung von Elena Spitzner „Meine Zeit steht in deinen Händen“.

Die Vorsitzende Sabine Rebmann begann ihren Jahresbericht mit einer Präsentation über die Neueintritte, Entwicklung der Mitgliederzahlen, Altersstruktur und Anteil von Männern und Frauen bei den Aktiven. Von 136 Aktiven in den vier Chorgruppen sind 23,5 Prozent männlich – das seien zwar prozentual wenig, aber dennoch eine stetige Steigerung, 2015 waren es beispielsweise nur 18 Prozent.

Das abgelaufene Vereinsjahr war neben der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung – sie war für die Verantwortlichen mit viel Arbeit verbunden – geprägt von vielen Aktivitäten. So wiederholten die „SchwetSingers“ Anfang des Jahres aufgrund des großen Publikumszuspruchs gleich zweimal das Musical von Elena Spitzner „Das kalte Herz“. Auch das Konzert von „d´accord“, „cOHRwürmer“ und Jugendchor im April kam bei den Besuchern sehr gut an. Sie sangen die bekannten Volkslieder begeistert mit.

Zum Abschluss des Jahres noch ein Höhepunkt: Das 50. Weihnachtskonzert bei Kerzenschein, bei dem alle vier Chorgruppen mitgewirkt hätten und das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens gesungen wurde.

Dank an die vielen Helfer

Die Vorsitzende dankte allen Beteiligten sowie den ehrenamtlichen Helfern bei den Veranstaltungen und weiteren Vereinsaktivitäten. In diesem Jahr wurden die Bäckerinnen der Spargel-Quiches, Torten und Kuchen beim Spargelsamstag, Gartenfest, Kinderfasching und Freundeskreis-Treffen besonders hervorgehoben. Sie alle bekamen zum Dank eine kleine Süßigkeit. Ein besonderer Dank ging an die beiden Vizedirigenten Renate Schnitzer und Sebastian Jaeger. Oskar Hardung wurde für Organisation der monatlichen Freundeskreistreffen gedankt, ebenso für seine stetige „Dichtertätigkeit“, die er auch an diesem Abend mit jeweils einem Gedicht über die Vorstandswahl und die vakante Stelle des Pressewartes unter Beweis stellte.

Im laufenden Jahr stehen die Bewirtschaftung und die Auftritte beim Spargelfest an, ein Open-Air-Konzert bei der Awo im Juli, der Besuch der Freunde aus Lunéville („Les Croissants d‘Or“) und das Weihnachtskonzert am 22. Dezember in der evangelischen Stadtkirche. Etwas ganz Besonderes soll auch die Teilnahme an einem internationalen Chorwettbewerb in St. Petersburg im August werden.

Es folgte der Jahresbericht der Chorleiterin Elena Spitzner. Seit zwei Jahren hat sie die Chorleitung von „d‘accord“ inne und zurzeit arbeite man am Repertoire, das auch möglichst auswendig gesungen werden soll, da sich die Sänger so besser auf die Dirigentin und das Publikum konzentrieren könnten.

Zu den „SchwetSingers“, die Elena Spitzner genauso wie den Kinderchor nun schon seit 2001 leitet, sagte sie, dass sie sich etwas Neues überlege, da die bekannten Musicals inzwischen von fast allen Chören aufgeführt würden.

Beim Kinderchor, den „cOHRwürmern“, bemängelt Spitzner, dass die Kinder mit vier oder fünf Jahren in den Chor kommen, bei ihr Stimmbildung und das Singen als solches erlernten und sobald sie in der dritten Klasse seien, in Schulchöre gingen und nicht mehr in den Sängerbund-Chor. Im derzeitigen Jugendchor seien viele gute Stimmen, so dass mit acht Leuten dreistimmig gesungen werden könne.

Die Vertreterin der „SchwetSingers“ Christina Valdna erwähnte die vielen Auftritte und bedankte sich im Namen dieser Chorgruppe bei den Vertretern von „d´accord“ für die Unterstützung bei der Pausenbewirtschaftung der Konzerte. Den Bericht von Kinderchorbetreuerin Cindy Baumann gab Sabine Rebmann mit Unterstützung durch Diagrammen über Probenbesuch und Teilnahme bei den Auftritten.

Termin soll wieder stattfinden

Kassenwartin Marion Schwab erläuterte die Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr. Bei der anschließenden Aussprache zu den Berichten wurde deutlich gemacht, dass die jüngste Absage des Kinderfaschings keinesfalls endgültig gewesen sein soll. Beim Verein kamen viele Anfragen von Eltern ein, diese Veranstaltung doch wieder durchzuführen.

Kassenrevisorin Gabi Gehrke, die zusammen mit Gerald Wettengel die Kasse geprüft hatte, bescheinigte einwandfreie Buchführung und beantragte die Entlastung der Kassenwartin und des gesamten Vorstands. Diese wurde einstimmig erteilt.

Die Jahreshauptversammlung des ältesten, aber, wie betont wurde, bestimmt eines der aktivsten Vereine in Schwetzingen, endete mit der „Belohnung“ für besonders fleißige Sänger. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019