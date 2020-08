Im Dialog mit Kretschmann

Schwetzingen/Region.Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bild) besucht am Donnerstag, 24. September, den Rhein-Neckar-Kreis. Neben einem kommunalpolitischen Austausch mit Bürgermeistern, Kreisräten und Abgeordneten sowie einem Besuch in der GRN-Klinik in Schwetzingen, steht ab 19.30 Uhr ein Bürgerdialog im Kongress- und Kulturzentrum „Palatin“ in Wiesloch auf dem Programm, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu diesem Bürgerdialog lädt Landrat Stefan Dallinger interessierte Kreiseinwohner ein. Er bittet im Vorfeld um Verständnis, dass die Platzzahl aufgrund der Corona-Pandemie sehr begrenzt ist und für die Veranstaltung besondere Hygienevorschriften gelten. „Wir freuen uns aber dennoch, dass wir trotz der aktuellen Lage einen persönlichen Austausch mit den Bürgern ermöglichen konnten“, meint er.

Fragen im Vorfeld einreichen

Aufgrund der eingeschränkten Platzzahl wird der Bürgerdialog zusätzlich per Livestream auf dem Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises übertragen. Ebenso besteht für Interessierte die Möglichkeit, per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@rhein-neckar-kreis.de im Vorfeld Fragen an den Ministerpräsidenten Kretschmann einzureichen, die in einer moderierten Talkrunde thematisiert werden sollen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. zg

Info: Für die Teilnahme des Bürgerdialogs ist eine Anmeldung unter www.rhein-neckar-kreis.de/buergerdialog erforderlich.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.08.2020