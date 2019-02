Im Einsatz für die Zukunft

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Deshalb hat auch die Volkshochschule in Kooperation mit dem Evangelischen Diakonieverein und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd die Veranstaltungsreihe „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ ins Leben gerufen. Hierzu findet am Mittwoch, 13. Februar, 19 bis 20.30 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Hebelhaus statt, bei der Umwelt-Staatsekretär Dr. Andre Baumann spricht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Schon immer sind Menschen auf der Suche nach dem richtigen Maß. Davon kann man in theologischen Texten aller Religionen, im mittelalterlichen Ehrencodex mit seiner „mâze“ sowie in philosophischen Schriften viel erfahren. Spätestens seit 1992 mit der Agenda 21 wird heute darunter vor allem die nachhaltige Entwicklung als (über-)lebenswichtige globale Herausforderung verstanden. Über 170 Staaten sehen einen wesentlichen Beitrag dazu in der Veränderung der Konsum- und Produktionsmuster. Mit dieser neuen Reihe wollen wir nicht nur über die Zukunft nachdenken, sondern darüber, was hier und heute nachhaltiges Denken, Handeln und Verändern bedeuten kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.02.2019