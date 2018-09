Im Einsatz für unser Ökosystem

„Wir packen an und schaffen was“, hieß es bei der sechsten Auflage des Freiwilligentages der Metropolregion am Samstag. Unter der Federführung der hiesigen Freiwilligenagentur beteiligte sich auch die Spargelstadt an dieser gemeinnützigen Vorzeigeaktion. Die Verantwortlichen wählten mit gutem und nachvollziehbarem Grund ein umweltorientiertes Thema: „Wir bauen Insektenhotels“ war das Motto der Aktion, die über 20 Freiwillige auf das Gelände des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei zog, um etwas Sinnvolles gegen die rückläufige Population von Wild- und Honigbienen sowie zahlreiche weitere Insektenarten zu tun.

Eine großartige Vorarbeit leisteten zuvor einige Mitarbeiter der zwei städtischen Institutionen, indem sie mit handwerklichem Geschick einen „Prototypen“ eines großflächigen Insektenhotels anfertigten und die Bretter, Balken und Holzteile für fünf weitere Ausführungen vorbereiteten. So konnten die Freiwilligen, die sich aus Ehrenamtlichen des Rotaryclubs Limburgerhof, Rotaract-Clubs Ludwigshafen-Frankenthal, der hiesigen Freiwilligenagentur und dem Naturschutzbund zusammensetzten, sofort mit System loslegen. An anderer Stelle – beim Tierschutzverein – wurde ebenfalls gewerkelt.

Bereits beim morgendlichen Betreten des Bauhofes hörte man es hämmern, sägen und bohren. Etliche Teams hatten sich gebildet, um das „Füllmaterial“ der Insektenhotels einbaugerecht zu bearbeiten. Hierzu mussten Löcher als spätere Einschlupfmöglichkeit in Aststücke gebohrt oder auch Bambus- beziehungsweise Schilfstücke längenmäßig zugeschnitten, ausgehöhlt und die entstandenen scharfen Kanten rundgefeilt werden, denn auch Bienen und Insekten können sich an scharfen Kanten erheblich verletzen. Als weiteres Füllmaterial dienten Backsteine, Tannenzapfen sowie Tontöpfchen, die mit Stroh gefüllt wurden.

„Das sind alles kleine Ecken und Winkel, in denen die Tiere nisten, ausruhen und sich verschanzen können“, sagte Zirad Turkanovic, der seitens der Stadtgärtnerei mit Rat und Tat bereitstand.

Lob vom Bürgermeister

Auch Bürgermeister Matthias Steffan gesellte sich zu den Aktivposten und nutzte die Gelegenheit, der Firma Hornbach für einen Gutschein in Höhe von 100 Euro zu danken. Mit dem Geld wurde ein einen Großteil der Materialkosten gedeckt. Er gab auch Auskunft darüber, wo die großen Insektenhotels ihren Platz finden werden: „Zwei werden im Bereich des ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerkes beziehungsweise hinter dem Friedhof aufgestellt, ein weiterer wohl hinter dem Schlossgarten“, so die Überlegungen, „sie sollen jedenfalls Plätze sein, die auch wirklich Sinn machen“, ergänzte er.

Ein großes Lob zollte der Bürgermeister den fleißigen Helfern und der Wahl des Themas. „Bienen und Insekten sind die Grundlage unseres Ökosystems. Das Insektensterben kann lebensbedrohlich für die Menschheit werden, weil ein Großteil aller Pflanzen die kleinen Flugtiere braucht, um sich fortpflanzen zu können. Zudem sind sie Nahrung für unsere Vögel.“

