Im Ernstfall sind sie gut gerüstet

Die Feuerwehr nutzte die letzten Wochenenden im Mai für eine intensive Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger sowie gleichzeitig als Nachweis für die jährlich durchzuführende Einsatzübung gemäß der Feuerwehrdienstvorschrift 7 „Atemschutz“, teilt die Feuerwehr mit.

Die Weiterbildung begann schon kurz vor dem ersten Wochenende. Einige Feuerwehrangehörige wurden als Bediener an der mobilen Übungseinrichtung Brandcontainer durch die Firma Dräger ausgebildet – so unterstützten sie die Feuerwehr vor Ort. Weiter ging es dann einerseits damit, den Umgang mit dem Hochstahlrohr zu trainieren. Zum anderen wurden in Übungen die einzelnen Aufgaben der Trupps vertieft, um im Einsatzfall für möglichst viele Situationen gerüstet zu sein. Unter möglichst realistischen Bedingungen und verschiedenen Einsatzszenarien begingen die Trupps den gasbefeuerten Brandcontainer.

Einsatz der Drehleiter

Die Ausbildung wurde am zweiten Wochenende für die restlichen Atemschutzgeräteträger wiederholt. Bei einer Zugübung wurden einige Varianten an dem Brandcontainer geübt, so dass die Drehleiter hier auch zum Einsatz kam.

Die Feuerwehr Schwetzingen nutzte in den letzten Jahren verschiedene Brandcontainer zur Ausbildung. Mit dem Wiederholen der Abläufe wird eine noch höhere Handlungssicherheit im Ernstfall erreicht werden, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019