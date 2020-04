Im Garten liegt das Glück

Wer einen Garten hat, kann sich gerade in der jetzigen Situation, in der es noch immer Beschränkungen gibt, die unser Leben beeinflussen, glücklich schätzen. Die klassische Grillparty mit Freunden fällt derzeit zwar flach. Ein Bier am Frühlingsabend, wohlklingendes Vogelgezwitscher und stundenlanges Sonnen auf der grünen Wiese sind aber weiterhin möglich.

So einfach ist der Weg zur Entspannung dann aber doch nicht. Ein Garten muss zunächst entstehen, er muss wachsen und bedarf intensiver Pflege. Diese beansprucht Zeit und Aufmerksamkeit, von der viele Menschen – wohl der einzige Vorteil der aktuellen Corona-Krise – derzeit mehr denn je haben. Worauf also warten? Ran ans Werk. Gerade Städter können derzeit den lange verborgenen Landwirt in sich entdecken, Gemüse, das sonst nur gekauft wird, selbst anbauen und nur einige Wochen oder wenige Monate später voller Stolz hineinbeißen, nachdem sie es mit ihren eigenen Händen geerntet haben.

Dies natürlich auf einem möglichst ökologischen und gesunden Weg. Es lohnt sich. Wer jemals eine Gemüseernte eingefahren und weiter verarbeitet hat, weiß, wie großartig solche Eigengewächse schmecken. Kurzum macht der Garten Freude und Arbeit zugleich, weckt ungeahnte Gefühle in einem und macht glücklich – manchmal jedenfalls. Gründe genug, um dieses Spannungsfeld in den nächsten Wochen zu beackern, nach Freud und Leid des Gartenfreundes zu suchen und dabei die eine oder andere Frage zu beantworten.

Natürlich meint Garten nicht nur das an ein Haus oder eine Wohnung angeschlossene Grün. Auch Balkone und Terrassen der Region erleuchten die Städte derzeit mit farbenfroher Blumenpracht. Wie aber gelingt es, den Garten, den Balkon, den Schrebergarten oder auch öffentliche Parkanlagen zu verschönern und in grüne Oasen zu verwandeln?

Können Tiere wie Schnecken, Schaben, Zecken, Drahtwürmer und Läuse dabeivielleicht sogar hilfreich sein? Diesen und weiteren Fragen versuchen wir in den kommenden Wochen in unserer Serie „Raus in den Garten“ nachzugehen. Wir bitten Sie dabei quasi hinaus ins Grüne, um auch in Zeiten der Krise gestalterisch zu wirken und so ein Stückchen Glück für sich zu schaffen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020