Im Hirschacker wird aufgetafelt

Die Siedlergemeinschaft Hirschacker feiert am Wochenende, 1. und 2. Juni, ihr Siedlerfest an der Gaststätte „Rheintal“ am Markplatz im nördlichsten Stadtteil. Los geht’s am Samstag um 12 Uhr.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl eröffnet das Fest, bei dem Bratwürste, Steaks und Salate aufgetafelt werden. Ab 17 Uhr wird auch Schweinshaxe mit Sauerkraut und Brot angeboten. Kinder können am Samstag von 14 bis 17 Uhr basteln. Am Sonntag beginnt ab 11 Uhr der Frühschoppen mit der Stadtkapelle bei Weißwürsten und Brezeln. Um 15 Uhr verwöhnt der Sängerbund-Chor „d’accord“ die Ohren. An beiden Tagen findet von 13.30 bis 17 Uhr der Verkauf von Kaffee und Kuchen statt, Kuchenspenden sind willkommen. rk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019