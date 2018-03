Im ICE brennt Klopapier

Anzeige

Schrecken für die Passagiere des ICE 108, der gestern von Basel kommend in Richtung Mannheim unterwegs war: Um 13.24 Uhr, nur wenige Minuten vor dem Zielbahnhof, gerieten kurz vor dem Pfingstbergtunnel – noch auf Schwetzinger Gemarkung – in der Zugtoilette Abfallbehälter und Toilettenpapier in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr aus Schwetzingen, die mit 16 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen. Reisende und Zugpersonal mussten nicht evakuiert werden. Die Bahn setzte die Fahrt um 14.12 Uhr fort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ob Brandstiftung vorliegt oder ob vielleicht jemand in der Toilette geraucht hat, ist noch nicht bekannt. az