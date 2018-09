Im Labyrinth der Rohrleitungen

„Die Größe der Anlagen kann man sich so gar nicht vorstellen“, staunt eine Schülerin während der BASF-Werksführung in Ludwigshafen. Sie und ihre 14 Mitschüler der 12. Klasse der Carl-Theodor-Schule Schwetzingen hatten im Chemie-Unterricht die industrielle Herstellung von Ammoniak, Salpeter- und Schwefelsäure durchgenommen und waren nun mit Lehrer Clemens Meyer in die Chemiestadt

...