Im „Paradies der Tonkünstler“

„Ich kann diesen Artikel nicht verlassen, ohne dem Orchester des Kurfürsten Gerechtigkeit zu erweisen, welches mit Recht durch ganz Europa so berühmt ist . . .“ Dieses enthusiastische Urteil über die Qualität der Mannheimer beziehungsweise der Schwetzinger Hofkapelle stammt vom berühmten englischen Musikreisenden Charles Burney, der 1772 nach Schwetzingen kam. Vorgelesen hat es Sarah-Denise Fabian, Mitarbeiterin der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik, die gemeinsam mit Rüdiger Thomsen-Fürst am Samstag einen Stadtrundgang anbot.

Er führte die Teilnehmer zu Orten, an denen eben diese Hofmusiker des Kurfürsten Carl Theodor in Schwetzingen gewohnt haben. Und nicht zufällig war der Treffpunkt das „Glücksschwein“ am Schlossplatz, gab die Statue doch Gelegenheit, gleich das Wesen eines Fürsten zu umreißen, dem die Stadt ihr „goldenes Zeitalter“ verdankt.

Zunächst jedoch stellten sich die beiden Musikwissenschaftler vor: Rüdiger Thomsen-Fürst studierte an der Universität Hamburg Historische und Systematische Musik- sowie Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Seit 1996 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsstellen Geschichte der Mannheimer Hofkapelle und seit 2006 der Südwestdeutschen Hofmusik.

Sarah-Denise Fabian, die an diesem Nachmittag die Gruppe ebenfalls führte, hat Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Heidelberg studiert, hier auch promoviert und arbeitet seit 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle.

Kurfürst als Glücksschwein

Die Historie vermittelte sie so lebendig, dass es den Teilnehmern der Führung leichtfiel, sich alles bildhaft vorzustellen. Das Interesse war dementsprechend groß. Fast zwei Dutzend Leute versammelten sich beim „Glücksschwein“, wo die Tour losging. Der Name der Skulptur von Peter Lenk bezieht sich auf ein Zitat von Preußenkönig Friedrich II., informierte Fabian, dieser soll über seinen Zeitgenossen, den Kurfürsten Carl Theodor, gesagt haben, er sei ein „fauler Kerl und Glücksschwein, das mehr Länder geerbt als erobert habe“.

Das sagt schon viel über Carl Theodor aus: dass er den Frieden liebte und auf Diplomatie setzte. Seine Regierungszeit hatte enorme Bedeutung für die kulturelle Entwicklung Schwetzingens, „er hat die Naturwissenschaften, besonders aber die Musik gefördert“, so die Musikwissenschaftlerin.

Die Mannheimer Hofkapelle zählte damals zu den berühmtesten Orchestern, dem ungewöhnlich viele Instrumentalvirtuosen, Solisten, Komponisten angehörten. Das Besondere daran war, dass viele Musiker auch komponieren konnten, und nicht nur für ihr eigenes Instrument, sie beherrschten auch andere Gattungen.

Die Hofkapelle pflegte auch einen besonderen Klang, den man mit Orchester-Crescendo, Kontrastdynamik, typisierte Eröffnungswendungen verbindet. Spieltechnisch waren die Musiker perfekt aufeinander abgestimmt. Die Grundlage war eine fundierte und kontinuierliche Ausbildung sowie die finanzielle Absicherung der Orchestermitglieder – das war ebenfalls einzigartig.

Auf der Tour wurden besondere Persönlichkeiten der Mannheimer Schule, die in Schwetzingen gewohnt haben, ebenso aufgegriffen wie manch Wissenswertes über Mozart und die Geschichte der Stadt. Fabian erzählte einiges über den Geiger und Konzertmeister Christian Cannabich, den Kapellmeister Ignaz Holzbauer, der sich in der Dreikönigstraße (ehemalige Hauptstraße) 12 einquartierte, über Mozart, der im Juli 1763 mit seiner Schwester und seinem Vater am kurpfälzischen Hof weilte und im Gasthof „Zum Roten Haus“ (damals Speyrer Straße) wohnte.

Virtuosen in allen Häusern

Auch andere bedeutende Künstler der Hofkapelle wohnten in Schwetzingen, in der Mannheimer Straße 3 Johann Wilhelm Cramer, bei Nummer 2 Johannes Ritschel. In der Carl-Theodor-Straße wohnten Franz Danzi (Nummer 3), der Flötist Johann Baptist Wendling (Nummer 4), der Violinist Fränzel oder der Oboist Ramm (Nummer 9). Da mag Schwetzingen wirklich geklungen haben wie „von einer Colonie von Musikanten bewohnt“ – ein Eindruck, den der Schriftsteller Daniel Schubart bestätigte: „Aus allen Winkeln und Hütten des kleinen Dorfs hörte man die magischen Töne seiner Virtuosen, die sich in allen Arten von Instrumenten übten.“

Viele Teilnehmer blieben auch beim anschließenden Konzert, bei dem die Musiker Christoph Rox (Querflöte), Cavadonga Alonso (Violine), Anne Johnson-Zander (Viola) und Mirjam Rox (Violoncello) mit Werken von Mozart, Cannabich, Toeschi und Wendling die Zeit der Mannheimer Schule lebendig werden ließen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018