Im Schlosshof den „Artus“ in Szene gesetzt

Zwingenberg/Schwetzingen/Heidelberg.Es ist ein wenig wie heimkommen, wenn Sascha Oliver Bauer bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg in diesen Tagen das Erfolgsmusical „Artus – Excalibur“ von Frank Wildhorn inszeniert. Denn Bauer ist ein gebürtiger Heidelberger und vor allem den Theaterfreunden in Schwetzingen noch gut bekannt. Denn er hat hier zusammen mit Joerg Steve Mohr das „Theater am Puls“ ins Leben gerufen und es dann

...