Von Janina Hardung

Schwetzingen/Hockenheim. Die sozialen Kontakte sind immer noch eingeschränkt und das macht das Leben für die Schwetzinger Flüchtlinge aus dem Hotel Atlanta, die nach einem Brand in der Industriestraße 4 in Hockenheim untergekommen sind, noch ein bisschen einsamer und anstrengender. Das sagen zumindest Mohammed, der noch in der Unterkunft wohnt, und Feroz, der seit ein

...