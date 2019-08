Im Sportstudio treffen sich die Menschen

Die Urlaubszeit ist in vollem Gange. Familien sind am Strand, liegen am Pool und genießen die Angebote der All-Inclusive-Hotels. Zurück in den heimischen vier Wänden, ein Blick auf die Waage – die Zahl war vor dem Urlaub doch kleiner, denken sich viele. Und möglicherweise erinnern sich da auch viele an die Vorsätze, die sie sich für das Jahr genommen haben und womöglich auch für das kommende

...