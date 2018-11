Im Sternenversteck von Venedig

Schwetzingen.Als Familienstück für die neue Spielzeit des Schwetzinger Theaters am Puls hat Intendant und Regisseur Joerg Steve Mohr erneut einen Klassiker, wenngleich auch einen jungen, ausgewählt. Und dabei hat er sich mit Cornelia Funkes „Herr der Diebe“ ein Werk vorgenommen, das es wirklich in sich hat.

Das Buch der bekannten Autorin wird in der Bühnenfassung geschickt verkürzt und gerafft, ohne an Tiefgang zu verlieren, die Szenerie lebt in der Schwetzinger Inszenierung von der Fantasie des Publikums. Das Ensemble lässt die Geschichte derart professionell lebendig werden, dass es tatsächlich ausreicht, den Glanz der Serenissima mit einer stilisierten Rialtobrücke anzudeuten – das Weitere zaubern die Darsteller vors innere Auge der Zuschauer.

Mit den Akteuren auf der Bühne gelangen Mohr wahre Glücksgriffe – wobei er sich grundsätzlich glücklich schätzen darf mit Blick auf sein grandioses Ensemble, zu dem etliche „Herr der Diebe“-Darsteller seit einiger Zeit gehören. Mohr, der schon immer Kinderrollen auch mit Kindern besetzt, zeigt auch in dieser Produktion, dass sein Konzept ein absoluter Gewinn ist. Denn ein Stück, in dem es darum geht, dass Kinder erwachsen werden und Erwachsene wieder Kinder sein wollen, ohne die Natürlichkeit von jungen Darstellern mit erwachsenen Akteuren zu inszenieren wäre nur noch eines: peinlich unglaubwürdig.

Doch junge Natürlichkeit darf beim Theater am Puls nicht mit schauspielerischer Unprofessionalität verwechselt werden. Im Gegenteil, bei diesem tollen Ensemble stimmt jede Geste, jeder kleine Blick und jede Betonung.

Das Stück wird im Theater am Puls am Freitag, 16. November, um 20 Uhr aufgeführt. Danach geht es am 2. Dezember, 16 Uhr; 14. Dezember, 20 Uhr; 22. Dezember, 18 Uhr; 25. Dezember, 16 Uhr, 29. Dezember, 18 Uhr; 19. Januar, 18 Uhr, 2. Februar, 18 Uhr, in Schwetzingen weiter. ras

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018