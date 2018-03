Anzeige

Sie erklärte den Gästen aus der Landespolitik, warum im Hirschackerwald unlängst wieder Holzarbeiten im Zeichen des Naturschutzes stattgefunden hätten. Dadurch sei Raum geschaffen worden für artenreiche Sandflächen. Gefällt worden seien nur einzelne Robinien, Birken und Pappeln: „Dadurch können sich die einzigartigen Sandlebensräume besser entwickeln.“

Seit knapp drei Jahren sind dazu auch Nabu-Pflegetrupps unterwegs. Wegen der langen militärischen Nutzung bewege man sich in einem Kampfmittelverdachtsgebiet, berichtete Fritzsch von der jüngsten Beseitigung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das Projekt „Lebensader Oberrhein“ werde durch das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ gefördert, erfuhr die Landtagsabgeordnete. Bei einem ausgedehnten Rundgang gab es zudem viele Informationen über die an die Trockenheit angepasste Tier- und Pflanzenwelt. Der Ameisenlöwe, der kaum gesehen wird, weil er sich immer im Sand versteckt, ist ein graziles Insekt, das in Bodentrichtern auf Beute lauert. Ein toller Erfolg wäre auch, wenn die Heidelerche, die vor wenigen Jahren dort noch gebrütet hat, wieder auf den Sandrasen und die weiten Flächen zurückkehren würde.

Förderung von Land und Bund

Die Graue Skabiose, eine Pflanze, die extrem trockene und warme Rasen besiedelt, blüht bald wieder in lila Farbtönen. Die Sand-Strohblume ist ebenfalls in den Dünen heimisch. Die Grüne Strandschrecke, die nur am Main und am Oberrhein vorkommt, präsentierte Fritzsch ihren Zuhörern anhand von Bildern.

„Naturschutz heißt nicht, alles so zu lassen“, betonte die Nabu-Projektleiterin die Bedeutung der sandigen Flächen. SPD-Politikerin Gabi Rolland, vormals Sachbearbeiterin für Umweltschutz im Landkreis Emmendingen und im Bereich Wasser-, Boden- und Immissionsrecht tätig, war beeindruckt von der biologischen Vielfalt und dem hohen Naturschutzwert des Hirschackerwaldes: „Mut zur Lücke ist ein einzigartiges Nabu-Projekt, das gerne von Bund und Land gefördert wird.“

