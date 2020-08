Im Untergrund lauern „erfreuliche Botschaften“

Die Bahnunterführung zu den Gleisen ist kein gastlicher Ort. Neonröhren beleuchten die dreckigen Fliesen und die freiliegenden Rohre. Güterzüge rattern oben lärmend durch den Bahnhof. Trotzdem hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born zum Auftakt seiner „Sommerabende im Museum“ hierher eingeladen.

Seit dem Frühjahr 2019 beherbergt der Durchgang nämlich die Dauerausstellung „Galerie Gleis 1“, in der Reproduktionen von Gemälden oder Druckgrafiken der Künstler Heinz Friedrich, Otto Mindhoff, Florian Franke von Krogh, Walter Lilie, Alfons Klein, Bernhard Becker, Norbert Nüssle, Vincenzo di Tommaso und Josef Walch zu bewundern sind (wir berichteten). „Es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln“, zitierte Born den spanischen Bildhauer und Maler Pablo Picasso. Auch eine Ausstellung auf einer Nutzfläche wie der Bahnunterführung könne für Erbauung und Genuss sorgen, „zu dem, was an einem im Alltag alles so vorbeirauscht“. Die Bilder der letzten Wochen, etwa bei den Corona-Protesten in Berlin, hätten „viel dummes Zeug“ gezeigt, kritisierte Born die Pandemie-Leugner: „Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Wir dürfen das Erreichte nicht verspielen und müssen uns auch immer um den anderen kümmern.“

Die stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gabriele Kolb begrüßte zu der „künstlerischen Schatzsuche“ unter Corona-Bedingungen knapp 20 Teilnehmer. Leider habe man das Konzept umstellen müssen, weil derzeit ein entspannter Sommerabend mit einem unbeschwerten Museumsbesuch nicht möglich sei.

Ausgestellte mit Bezug zur Stadt

Dr. Dietmar Schuth, Gründer und Leiter des „Museum Blau“ in der Hebelstraße, hieß die Kunstfreunde willkommen. An einem Ort, wo Menschen ein- und aussteigen und hin- und herlaufen habe man mit den fest an den Wänden verschraubten Kunstwerken „erfreuliche Botschaften“ aufgehängt. Die ausgestellten Künstler haben einen engen Bezug zur Stadt, hatten hier ein Atelier oder waren Lehrer an einer Schule und wurden auch weit über die Region hinaus bekannt.

Von Bernhard Becker hängt das Werk „Landschaft“ und von Josef Walch „Blaue Leitern (Gleise)“ aus dem Jahr 2018. Heinz Friedrichs „New Generation“ von 2017 beeindruckt großflächig am Aufgang zu Gleis 2. Von Norbert Nüssle ist das Bild „La place aux dames à Caen“ und vom Ende letzten Jahres verstorbenen Otto Mindhoff das Werk „Ohne Titel“ zu sehen. Vincenzo di Tommasos „Spiegelung“ und von Walter Lilie „Am Kanal“ zeigen Motive aus dem Schlossgarten. Von Florian Franke von Krogh ist „Objekt 2002/123“ aus dem Jahr 2002 ausgestellt. Der 1924 in Reilingen geborene Alfons Klein studierte an der Karlsruher Kunstakademie, hatte lange Zeit ein Atelier in Schwetzingen und war Professor an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim. Heinz Friedrich war wohl Schwetzingens bekanntester zeitgenössischer Künstler, seinen Werken begegnet man an vielen Stellen der Stadt. Der Maler Vincenzo Di Tommaso lebt und arbeitet seit mehr als 40 Jahren in Schwetzingen. Der gebürtige Leipziger Walter Lilie wirkte vier Jahre lang bis zu seinem Tod 1924 hier, wobei er im Schlossgarten zahlreiche Motive fand.

Schuth wünschte, dass die „Galerie Gleis 1“ erhalten bleibt und die Exponate auch mal ausgetauscht werden. Allerdings bedürfe die ungewöhnliche Ausstellungsfläche in der Bahnunterführung auch dringend einer Renovierung. Daniel Born setzt seine Museum-Sommertour am 19. August im Heimatmuseum Plankstadt und am 2. September im Alten Bahnhof in Neulußheim fort. vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020