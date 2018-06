Anzeige

Brigitte Dietewig, Vorsitzende der Aktiven Frauen Hirschacker, hatte ihre Mitglieder zu einer Waldexkursion im Hirschackerwald mit Nabu-Naturschutzwart Frank Nürnberg und Nabu-Mitglied Christina Neumann-Schwab eingeladen. Frank Nürnberg machte dabei auf verschiedene Pflanzen aufmerksam: Mini-Orchideen, Nelken- und Ständelwurz, Königskerzen, Natternkopf, Nachtkerzen, Distel, schmalblättriges Kreuzkraut, Wolfsmilch und Johanniskraut.

Der interessanten Führung folgte ein Vortrag, in dem die Referenten Christina Neumann-Schwab und Frank Nürnberg eine Reise durch die Jahrhunderte aufzeigten. Sie begannen im 11. Jahrhundert, in welchem die armen Leute die Tiere in den Wald trieben, da Futter für sie zu teuer war. Bis zum Jahr 1858 reichte der Neckar bis in den Hirschacker. 1937 wurde der Hirschackerwald an die Wehrmacht verkauft und Kasernen entstanden. Nach dem Krieg nahmen die US-Amerikaner die Kasernen und die Waldfläche in Besitz und forsteten auf. Im Jahr 2000 sah man kaum noch freie Flächen im Wald. Ab 2014 wurden wieder die freien Flächen – insgesamt rund 4,3 Hektar – geschaffen. Das begonnene Hütewaldprojekt geht weiter. zg