Immer einen Schritt voraus

Ein neues Angebot gibt es bei der Schwetzinger Zeitung und Hockenheimer Tageszeitung ab sofort. Gestern wurde im Kreis der Chefredakteure und Projektverantwortlichen das digitale Produktangebot für die Leser dieser Zeitung erweitert.

Ab sofort kann damit zusätzlich und bereits am Vorabend eine digitale Ausgabe der „Schwetzinger Zeitung“ gelesen werden. Denn bereits ab 21 Uhr stehen die ersten Artikel der Zeitungsausgabe vom folgenden Tag zur Verfügung. Die Texte, an denen abends noch gearbeitet wird, sowie Beilagen und Prospekte stehen dann jeweils in der aktualisierten Version der digitalen Zeitung gegen 2.30 Uhr vollständig zur Verfügung. 145 Redakteure und 18 Volontäre recherchieren die fundierten Inhalte und gestalten die Seiten dieser Zeitung. Zahlreiche freie Mitarbeiter und mehr als 30 Korrespondenten aus der ganzen Welt steuern Texte, Bilder und Berichte bei. Sowohl in der Digitalen Zeitung als auch in der neuen, digitalen Vorabendausgabe kommen Filmbeiträge des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF) sowie Fotostrecken und ergänzende Informationen hinzu.

Verlinkungen aus Artikeln beispielsweise zu Dossiers im „morgenweb“ ermöglichen auch bei komplexen Themen schnell einen Gesamtüberblick.

Die Digitale Zeitung steht als App für IOS oder Android-Geräte zur Verfügung. Mit der neuen App-Version (IOS 2.6.0 und Android 2.6.1) kann die digitale Vorabendausgabe abends direkt auf dem Smartphone oder Tablet gelesen werden. Ganz neu entwickelt ist zudem eine App für das Amazon Fire Tablet. Wer lieber am PC lesen möchte – kein Problem, hier stehen die Webversion oder das klassische E-Paper – also die reine PDF-Darstellung der Zeitungsseiten – zur Auswahl. Für Digital- sowie Print-Abonnenten mit einem digitalen Upgrade ist die digitale Vorabendausgabe kostenlos im Abonnement enthalten.

In einem vierwöchigen, kostenlosen Test haben Leser die Möglichkeit, die digitale Ausgabe der „Schwetzinger Zeitung“ inklusive der digitalen Vorabendausgabe zu testen. cn/malo

Info: Informieren Sie sich unter www.schwetzinger-zeitung.de/vorabend. Zur Webversion oder zum klassischen E-Paper geht’s hier: https://www.morgenweb.de/digitale-zeitung.html

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.04.2019