Das Schweigen der Parteien, der Kirchen, der privaten Medien sowie der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu diesem moralischen Versagen, so der Referent, lasse darauf schließen, dass jede dieser Gruppierungen aus dieser verantwortungslosen Politik ihren Nutzen ziehen könne. Aus Eigeninteresse nähmen sie die langfristigen Schäden in Kauf, die diese unvertretbare Asymmetrie in den Herkunftsländern der Einwanderer bewirken würde.

„Damit“, ergänzte Unterlöhner, „sind wir bei den indirekten Kosten der Immigration. Sie resultieren aus all den finanziellen Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang aufzubringen sind, und ergeben zusammen mit den direkten die volkswirtschaftlichen Kosten. Diese indirekten Kosten liegen schätzungsweise zwischen 25 und 30 Milliarden Euro.“ Nutznießer der Steuermilliarden seien neben den Immigranten dabei in erster Linie die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen Caritas und Diakonie. Doch auch andere Gruppen profitierten von der „Flüchtlingsindustrie“, zum Beispiel „Pro Asyl“, Anwälte, Hausbesitzer und Vermieter, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter und viele andere.

Der ökonomische Irrsinn dieser absurden Asymmetrie, schloss Unterlöhner, werde durch eine Warnung David Beasleys, des Geschäftsführers des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, verdeutlicht: „Seiner Schätzung nach kostet es 50 Cent am Tag, einen geflüchteten Syrer in Syrien oder in der Region zu ernähren. Nach einer Flucht nach Deutschland müssten für denselben Syrer 100 Euro am Tag aufgebracht werden, 100 Euro, die für die Hilfe vor Ort begreiflicherweise nicht mehr zu Verfügung stehen.“ zg

