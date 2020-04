Impfpflicht für Grippe sinnvoll

Herr Dr. Scholz, warum ist impfen Ihrer Meinung nach so wichtig?

Dr. Hans-Jürgen Scholz: Durch Impfungen können Krankheiten beziehungsweise deren Ausbreitung vermieden werden. Ich denke hier zum Beispiel an die Pocken, Kinderlähmung und die Masern.

Apropos Masern: Hierfür besteht seit 1. März dieses Jahres eine Impfpflicht. Ist eine Impfpflicht in Ihren Augen grundsätzlich sinnvoll – und wenn ja, für welche Erkrankungen würden Sie diese gerne einführen?

Dr. Scholz: Grundsätzlich liegt es im Ermessen des Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Oft fehlt es den Menschen jedoch an konkreten und richtigen Informationen zum Thema. Denn das Internet, was vielmals zu Rate gezogen wird, ist hier nicht die beste Informationsquelle, da dort auch Falsches verbreitet wird. Grundsätzlich ist das Impfen sinnvoll, der Nutzen für die Bevölkerung soll über dem Nutzen für den Einzelnen stehen. Daher würde ich beispielsweise für eine Grippeschutzimpfpflicht plädieren. Jährlich sterben in Deutschland zirka 15 000 Menschen an Grippe, dennoch lehnen viele eine Impfung ab. Bei Covid-19 sehnt man sich dagegen eine Impfmöglichkeit herbei – wir haben etwas, das es gibt und nicht in vollem Umfang genutzt wird und möchten etwas haben, das es noch nicht gibt. Ich finde hier die Verhältnismäßigkeiten ungleich gesetzt.

Können Sie denn Impfgegner verstehen?

Dr. Scholz: Ich versuche durch Information und Aufklärung die Wichtigkeit des Impfens zu untermauern, akzeptiere aber deren Meinung. kaba/Bild: Lenhardt

