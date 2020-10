Improvisieren – das neue Planen

Es war alles so schön geplant: Gemeindediakonin Margit Rothe und Bezirkskantor Detlev Helmer luden zu Corona-konformen Kinderbibeltagen ins Melanchthon-Haus ein, die ihren krönenden Abschluss mit einem Musical im Familiengottesdienst im Lutherhaus an diesem Sonntag finden sollten. Die Teilnahme hatten sie auf 20 Mädchen und Jungen ab der ersten Klasse beschränkt – und 20 Kinder waren auch angemeldet. Dann kam eins zum anderen – und die Pläne der engagierten Kirchenmitarbeiter wurden ordentlich durcheinandergerüttelt.

Viele Kinder konnten nicht teilnehmen, da sie aufgrund eines Covid-Falls an der Südstadtschule in Quarantäne geschickt wurden (wir berichteten). „Von 20 kommen nun nur noch sechs Kinder. Aber wir machen auch für sie was – und haben kurzfristig ein anderes Programm überlegt“, schreibt Margit Rothe der Redaktion. Flexibilität ist in Zeiten von Corona eben überall gefordert.

Bunte Requisiten entstehen

So kamen die Mädchen und Jungen an zwei Tagen dieser Woche in einer munteren Runde zusammen. „Wir hatten schon bei den Vorbereitungen darauf geachtet, dass möglichst Geschwister und Kinder, die auch in der Schule in einer Klasse zusammen sind, in Kleinstgruppen arbeiten“, machte Rothe deutlich. So sollte dann auch das kleine Musical vorbereitet und aufgeführt werden, in der eine Marktszene in Jericho, ein Gespräch eines Bauern mit Zachäus am Zoll, die Ausgrenzung des verhassten Zöllners in der Stadt und die Begegnung mit Jesus, die das Leben des Zöllners grundlegend veränderte, im Mittelpunkt stehen sollten (wir berichteten).

Nun konzentrierten sich die Kinder darauf, Bühnenbilder zu malen, die nicht nur an diesem Sonntag zum Einsatz kommen werden, sondern auch bei künftigen Veranstaltungen und Gottesdiensten. Tea-merin Selina, Philian, Lana, Christian, Niko, Carla, Fabian und Lara, die jüngste im Bunde, die als Geschwisterbegleitung mitkam, schwangen mit Freude die Pinsel und brachten so Farbe in eine Marktszene aus biblischer Zeit. Zuvor hatten sie eine Geschichte vom Leben anno dazumal gehört. Da gab’s nicht mal Bücher, geschrieben wurde auf Papyrus und Leder. „Ich hätte da lieber gelebt als heute, da gab es sicher nicht so viele Angeber“, reagiert Christian (11) auf eine entsprechende Frage und meint damit die Einstellung von Menschen heutzutage zu materiellen Dingen. Niko (8) stellt fest, dass man zu biblischen Zeiten sicher nicht Zähne putzen musste, woraufhin allerdings eine Diskussion losbrach. Zwar gab es damals sicherlich noch keine Zahnbürste und -pasta wie heutzutage, aber mit Blättern und Kräutern wurde auch damals schon Mundhygiene betrieben.

Auf einem anderen Laken wird ein Haus von innen dargestellt – zu biblischen Zeiten lebten Menschen und Tiere gemeinsam auf engstem Raum. Carla (9) kann sich das durchaus vorstellen. Allerdings bevorzugt sie dann doch lieber heute ein Zimmer, das sie nicht mit Kühen und Schweinen teilen muss. Was die Kinder letztlich im Gottesdienst zeigen werden, verraten sie allerdings nicht: „Das wird eine Überraschung.“

