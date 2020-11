Impulse für die Adventszeit

Wie so vieles wird der Advent 2020 ein anderer sein. Aber in den Kirchen der katholischen Seelsorgeeinheit – St. Pankratius, St. Kilian und St. Nikolaus – finden die Menschen den Advent über Impulse für diese Tage der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Jede Woche wird es neue Texte oder kleine Geschenke geben, die sie auf dem Weg begleiten. Gern dürfen sich Menschen Zeit nehmen und sich still in die Kirche setzen, um Kraft für den derzeit ganz anderen Alltag zu tanken.

Die Seelsorgeeinheit beginnt den Advent mit den Gottesdiensten am Wochenende 28. und 29. November. Alle sind eingeladen, ihren Adventskranz oder -gesteck in die Kirche zu bringen, wo sie dann in den Gottesdiensten gesegnet werden. Auch die gewohnten Messen im Kerzenlicht oder die Rorategottesdienste am Freitagmorgen um 6 Uhr finden statt – allerdings ohne Frühstück. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020