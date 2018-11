In den „Scandi-Chic“ voll und ganz eintauchen

„Die Skandinavier sind in puncto Mode einfach mutiger“, erklärt Sabrina Kube (Bild) und meint vor allem die Stilbrüche, mit denen die Menschen aus dem Norden alle Blicke auf sich ziehen. Schon seit einigen Jahren kauft die Inhaberin des Concept Store „lyksjø“ (sprich Lücksjö) den Großteil ihrer eigenen Kleidung in Schweden und Norwegen ein. „Ich mag es, ein elegantes Oberteil auf einer Hose oder einem Rock zu tragen, die eher sportlich daherkommt“, erklärt Kube. Zu gedeckten Farben darf eine knallige kombiniert werden. Herbsttöne und florale Muster sind dazu gefragt – und gern auch Animal-Prints.

Wie sich die verschiedenen Kleidungsstücke tragen und kombinieren lassen, will Kube nun während mehrerer VIP-Shopping-Events ihren Kundinnen zeigen. „Teilnehmen können bis zu zehn Frauen, die die Mode von „lyksjø“ in Ruhe anprobieren und in kleiner Runde Styling-Tipps erhalten“, erklärt die Geschäftsfrau. Die Teilnehmerinnen werden gebeten, im Vorfeld ihre Größe anzugeben. So kann Kube im Vorfeld eine Auswahl treffen und alle relevanten Größen im Laden bieten. Als Besonderheit an diesem Abend präsentiert die Inhaberin ihren Gästen die Stücke der neuen Kollektionen, und zwar noch bevor diese in den regulären Verkauf kommen. Zudem erhalten alle Teilnehmerinnen exklusive Rabatte.

Make-up-Tipps von Preisträgerin

Doch das ist nicht das Einzige, was Kube den Besucherinnen des exklusiven VIP-Shoppings bietet. „Neben einer Beratung zum passenden Outfit erhalten unsere Kunden auch tolle Kosmetiktipps.“ Cigdem Dogan und Cansu Gündogdu von Yasmins Magic Hair Styling, die gemeinsam mit ihrer Mutter Yasemin den Friseursalon direkt neben „lyksjø“ führen, versorgen die Gäste mit Tipps und Tricks rund ums Make-up. Die Style-Expertinnen sind vom Fach, und Dogan hat vor kurzem sogar einen ersten Platz bei der deutschen Meisterschaft der Friseure für die Frisur und das Make-up einer Braut belegt (wir berichteten).

Das Einkaufen in Schwetzingen bereichert „lyksjø“ seit Mitte September mit seinen Angeboten rund um skandinavische Mode und Wohnaccessoires. Wie auch beim Interieur setzen Skandinavier bei Mode auf gedeckte und klare Farben. Muster tauchen häufig dezent auf, oft durch eingewebte Strukturen, manchmal aber auch richtig auffällig. Durch klassische und minimalistische, geschickt kombinierte Einzelteile, die zu einem interessanten Ganzen mit gewolltem Stilbruch verbunden werden, entsteht der gern bezeichnete „Scandi-Chic“. Ein weiteres Stilelement ist der Lagenlook, durch den eine interessante Optik entsteht. Accessoires sorgen dazu für wichtige farbliche Akzente beim Styling.

Der erste Termin des Shopping-Events findet am Samstag, 17. November, 19.30 bis 22.30 Uhr, statt und ist für Morgencard-Leserinnen und deren Begleitung reserviert. Weitere VIP-Shopping-Termine sind Samstag, 1. und 15. Dezember. Wer teilnehmen will, schreibt an kontakt@lyksjoe.de. Vor Ort wird ein Beitrag von 15 Euro fällig. Zur Verpflegung werden am Shoppingabend Snacks und Getränke gereicht. cat

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.11.2018