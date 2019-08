In der Gemeinschaft Trost finden

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet am Freitag, 23. August, von 16 bis 17.30 Uhr im Hebelsaal des Hebel-Hauses, Hildastraße 4 a seinen Trauertreff an.

Trauernde, die mit dem Verlust eines vertrauten Menschen leben müssen, können hier einmal im Monat in vertrauter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn der Verlust eines nahen Angehörigen oder lieben Freundes kann uns in Verwirrung, Einsamkeit und Tiefen stürzen und Gefühle auslösen, die wir vorher so nicht gekannt haben. Hierbei ist es ganz unabhängig, wie lange der Verlust zurückliegt, ob ein paar Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre und welcher Konfession oder Nationalität sie angehören. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019