In der kleinen Küche ist es im Moment noch eng

„90 Kilogramm, das ist mein Traumgewicht“, sagt Giuliano Rohr im Gespräch mit unserer Zeitung. Diesem Ziel ist der 26-jährige Schwetzinger in der vergangenen Woche wieder ein Stückchen näher gekommen, bringt noch stolze 128,9 Kilogramm auf die Waage. Seit er als Web-Kandidat bei der Sat.1-Abnehmshow „The Biggest Loser“ mitmacht (wir berichteten) und sich selbst beim Diätprogramm filmt, hat er schon 12,37 Prozent seines Körpergewichts verloren.

„Mit einer Verspätung von zwei Wochen kam jetzt endlich mein Laufband an. So kann ich auch bei Regen mein Pensum von mindestens 10 000 Schritten am Tag einhalten und auch abends trainieren, wenn ich keine Lust mehr habe rauszugehen“, erklärt das Schwetzinger Schwergewicht. Da sich die Spedition weigerte, „das Ding die Treppen hochzutragen, musste ich die Teile unten an der Haustür auspacken und selbst hochschleppen“, berichtet er. Aber das sei ja auch in gewisser Weise Training.

Workout mit Stift

Abnehmcoach Christoph „Goeerki“ Gehrke hatte für das Lauftraining noch einige Tipps parat. „Er hat mir erklärt, wie ich die Füße richtig aufsetze“, erinnert sich Giuliano. Nicht mit Verse oder Zehenspitzen zuerst, sondern mit dem ganzen Fuß auftreten, riet ihm der Fachmann. Bei seinem Besuch in Schwetzingen, der am morgigen Sonntag ab 17.45 Uhr – parallel zur TV-Ausstrahlung auf Sat.1 – im Internet zu sehen ist, habe der Fitnesstrainer ihm auch einen Stift in den Ellenbogen geklemmt. „Damit ich die Arme beim Laufen richtig zum Körper halte“, erklärt Giuliano und ist dankbar für den Ratschlag.

Darüber hinaus machten sich die beiden Sportbegeisterten in der Küche zu schaffen. „Wir haben einen deftigen Burger zubereitet“, sagt Giuliano und ist schon gespannt, welche Szenen im Video zu sehen sein werden. Als er das Rezept gelesen habe, sei er zunächst etwas skeptische gewesen, „ob mir ein Burger mit Pute statt Rinderhackfleisch auch schmeckt“. Aber schon der erste Biss habe den 26-Jährigen eines besseren belehrt.

Nur in seiner kleinen Küche sei es für die drei (Giuliano, Coach Gehrke und Kameramann) dann etwas eng geworden. Dabei hat der Gastgeber bereits mehr als zehn Zentimeter Körperumfang verloren: „Ich habe mein Abnehmziel fest vor Augen und bin mir sicher, dass es mit dem Gewicht weiter bergab geht.“ cao

Info: Die Videos von Giuliano gibt’s unter sat1.de/tv/the-biggest-loserweb-projekt/web-kandidaten

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.03.2019