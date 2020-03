In der Notlage den Vermieter kontaktieren

Der Eigentümerverband Haus & Grund befürchtet, dass das vom Bundestag beschlossene mindestens dreimonatige Mietenmoratorium viele private Kleinvermieter in den finanziellen Ruin treiben könne. Das geht aus einer Presseerklärung des Ortsverbands Schwetzingen hervor. Wenn Mieter aufgrund der Corona-Epidemie in Zahlungsschwierigkeiten kämen, sei es Aufgabe des Sozialstaates, Hilfe zu leisten, etwa in Form eines Wohnkostenfonds.

Nur so lassen sich nach Auffassung von Haus & Grund langfristige Verwerfungen am Wohnungsmarkt vermeiden. Mit Blick auf das gesamte Hilfspaket der Regierung wäre ein Fonds für den Staat nur ein kleiner Schritt; für die Mieter, Vermieter und Selbstnutzer in Deutschland aber eine existenzielle Hilfe. Zudem biete laut Haus & Grund eine große Anzahl von Vermietern ihren Mietern schon jetzt von sich aus Hilfe an. Sie kennen ihre Mieter persönlich und hätten auch in der jetzigen Krisensituation ein Interesse an langfristigen Mietverhältnissen. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläutern die Rechtsbeistände von Haus & Grund die jetzige Lage:

Was ist zu tun bei Zahlungsproblemen eines Mieters?

Der Gesetzgeber lässt Kündigungen nicht zu, wenn die Corona-Pandemie der Grund für den Rückstand ist. Gelten soll dies zunächst für Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni. Die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt aber im Grundsatz bestehen. Auf sonstige Kündigungsgründe – etwa Eigenbedarf – bezieht sich die Beschränkung jedoch nicht. Grundsätzlich gilt: Zahlt der Mieter für zwei folgende Monate mehr als eine Miete nicht oder verweigert einen nicht unerheblichen Teil, so kann ihm der Vermieter fristlos kündigen.

Dies wird jetzt aber deutlich eingeschränkt?

Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni darf nicht gekündigt werden, wenn die Mietschulden auf Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Dieser Zusammenhang „ist glaubhaft zu machen“, so das neue Gesetz. Denkbar sind beispielsweise eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder ein anderer Nachweis des Verdienstausfalls, heißt es aus dem Bundesjustizministerium. Diese Regel gilt sowohl für Wohnungen als auch für Gewerberäume und für Pachtverträge, etwa auch für derzeit geschlossene Gaststätten.

Muss der Mieter die Miete dann gar nicht zahlen?

Doch. Die Mietzahlungspflicht gilt weiterhin. Je nach Einzelfall können Verzugszinsen von etwa vier Prozent pro Jahr anfallen. Gekürzt werden kann die Miete übrigens nicht wegen der Corona-Epidemie. Das wäre nur möglich, wenn die Wohnung selbst einen konkreten Mangel aufweist. Auch wenn der Nachbar erkrankt ist, rechtfertigt das keine Minderung, betont der Deutsche Mieterbund.

Was ist mit den Betriebskosten für diesen Zeitraum?

Der Kündigungsausschluss betrifft die Bruttomiete, gilt also auch für die Betriebskostenvorauszahlungen an den Vermieter.

Können diese Regeln auch länger andauern?

Zunächst gelten sie bis zum 30. Juni. dieses Jahres. Die Bundesregierung kann sie aber per Rechtsverordnung um drei Monate verlängern, also bis Ende September.

Wie sollten Mieter vorgehen, wenn sie ihre Miete nicht bezahlen können?

Mietern, die Zahlungsschwierigkeiten haben, wird empfohlen, erst einmal das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen. Er muss das dann aber mit Ausfällen durch die Corona-Krise begründen – und eben auch belegen. Als Nachweis, dass wirklich die Corona-Pandemie der Grund für die Zahlungsschwierigkeiten ist, kann beispielsweise eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Nachweise über den Verdienstausfall vorgelegt werden. Auch eine Bescheinigung, dass der Mieter sich um staatliche Leistungen bemüht, könne dazu dienen, die Notlage glaubhaft zu machen. Wer nämlich Probleme hat, seine Wohnung zu bezahlen, hat von jeher die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Wenn er Hartz IV bekommt, wird die Unterkunft ja auch bezahlt. Zwar sind solche Zuschüsse an Höchstbeträge pro Person geknüpft, „diese Obergrenzen können aber unter Umständen vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, wenn klar ist, dass es sich nur um vorübergehende Probleme handelt“, sagt Rechtsanwältin Kirsten Metter.

Wie ist dann die Vorgehensweise bei Reparaturen und Mängeln in der Mietwohnung?

Meldet der Mieter beispielsweise eine Störung oder einen Mangel in der Mietwohnung, der ihn zur Mietminderung berechtigen würde, ist der Vermieter gehalten, diesen Mangel zu beseitigen. Wenn es hierzu erforderlich ist, die Mietwohnung zu betreten, um den Mangel zu besichtigen, damit die notwendigen Maßnahmen festgelegt werden können, liegt ein triftiger Grund vor und der Vermieter darf trotz Ausgangsbeschränkung oder Kontaktsperre die Mietwohnung aufsuchen. Dies gilt jedenfalls bei erheblichen Mängeln wie Heizungsausfall, Feuchtigkeit oder Schimmel.

Und darf der Vermieter jetzt zu einer Besichtigung im Falle einer geplanten Neuvermietung trotz Pandemie in meine Wohnung?

Ähnliches gilt im Falle der Neuvermietung. Das Aufsuchen der Mietwohnung, um sie einen Interessenten zu zeigen, stellt einen triftigen Grund dar, wenn der Interessent ein Anmietinteresse bekundet hat. Auch hier gilt aber, dass vermeidbare Kontakte nicht stattfinden sollen. So kann beispielsweise durch die Übersendung aussagekräftiger Fotos der zu vermietenden Wohnung vorab per Mail auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden, ob überhaupt ein wirkliches Anmietungsinteresse besteht.

Wie verhält es sich denn mit dem Besuchsrecht in Corona-Zeiten in meiner Wohnung?

Der Mieter darf auch bei einer Kontaktsperre Besuche empfangen. Zumindest bei nahen Familienangehörigen dürfte in aller Regel daher kein Verstoß gegen das bestehende Verbot vorliegen. Anders sieht es aus, wenn es um Freunde oder Bekannte geht. Nachweisliche Verstöße gegen die Kontaktsperre könnten als Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten abmahnfähig sein.

Wie läuft das ab, wenn jetzt jemand auszieht und die Wohnung übergeben werden muss?

Endet während der Zeit der Ausgangsbeschränkung das Mietverhältnis und muss der Mieter die Räumlichkeiten herausgeben, kann dies ein triftiger Grund sein, wenn der persönliche Kontakt zwischen Mieter und Vermieter für die Schlüsselrückgabe oder die gemeinsame Feststellung von Zählerständen anders nicht vermieden werden kann. Denkbar ist, dass der Mieter die Schlüssel ohne persönlichen Kontakt in den Briefkasten des Vermieters wirft und Zählerstände mit dem Handy fotografiert und diese per E-Mail ausgetauscht werden. Eine gemeinsame Begehung der Mieträume oder die Anfertigung eines Übergabeprotokolls ist von Gesetzes wegen nicht unbedingt erforderlich und sollte derzeit vermieden werden. Die Verpflichtung des Mieters, alles zu räumen, ist ebenfalls als triftiger Grund anzusehen. Im Regelfall wird sich der Mieter nicht darauf berufen können, an der Räumung der Wohnung wegen der Ausgangsbeschränkung gehindert zu sein.

Und was ist mit der Instandsetzung und Sanierung während einer Ausgangsbeschränkung?

Es sollten nur unaufschiebbare dringende Reparaturen und Bauarbeiten ausgeführt werden, alles andere hat Zeit. Dieser Nachweis kann von Vermietern den Mietern gegenüber beispielsweise durch Vorlage entsprechenden Schriftverkehrs mit anderen Mietern geführt werden, etwa durch eine E-Mail, in dem ein Schaden in der Mietwohnung angezeigt wurde.

Was passiert, wenn in unserem Mehrfamilienhaus jemand an Corona erkrankt ist?

Eine Erkrankung eines Mieters ist weder für ihn noch für andere Mieter ein Grund für eine Mietminderung. Dies ist letztlich nicht anders zu beurteilen, als wenn er eine beliebige andere Krankheit hat. Daher hat dies keine Auswirkung auf die Pflicht zur Mietzahlung. Dass ein Bewohner des Hauses unter Quarantäne steht und seine Wohnung nicht verlassen darf, stellt für die übrigen Bewohner keinen Mangel dar. Die Nachbarmieter können ihren Mietgebrauch ohne Einschränkung fortsetzen. Ein Minderungsrecht besteht nicht. Dies gilt unseres Erachtens auch dann, wenn der unter Quarantäne stehende Mieter unter Verstoß gegen die vom Gesundheitsamt erteilten Auflagen die Wohnung verlässt und durchs Treppenhaus läuft.

Darf der Vermieter vom Mieter verlangen, dass er ihn über einen Covid-19-Verdacht informiert?

Die Frage ist schlicht mit nein zu beantworten. Den Vermieter gehen die Krankheiten seiner Mieter grundsätzlich nichts an. Soweit erforderlich wird er vom zuständigen Gesundheitsamt im Hinblick auf das Infektionsschutzgesetz informiert.

Können Mieter also aufgrund der Pandemie die Miete kürzen?

Nein. Eine Mietkürzung ist nur dann überhaupt möglich, wenn das Mietobjekt einen Mangel aufweist. Die Pandemie ist aber kein Mangel der Mietsache.

