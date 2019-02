In der Stille Sibiriens

Michael Bauer erzählt von seiner Kind-heit, von Liebe, Verlust und vom Glück, sich selbst zu verlieren. © Bauer

„Mich gibt es nicht“ lautet der Titel einer Lesung mit Michael Bauer am Samstag, 2. März, 20 Uhr, im Theater am Puls. Es ist eine autobigrafische Erzählung seiner Kindheit in Sibirien, die von Verlust, Liebe und vom Glück, sich selbst zu verlieren, handelt.

„Wenn der Tod kommt, untergräbt er alles in Grabesstille unter sich wie Schnee. In Sibirien liegt der Schnee meterhoch und glitzert so weiß und scharf, dass es in den Augen weh tut. Alles wirkt wertvoll und märchenhaft im Diamantenglanz. Stundenlang konnte ich als Kind aus dem Fenster die Stille beobachten. Als mein Vater an einem sonnigen Februarmorgen, während ich frühstückte, vor der Küchenspüle auf den Boden sank, wusste ich, dass nicht nur die märchenhafte Einsamkeit, sondern auch die Sicherheit der Vergänglichkeit mein treuer Begleiter sein wird. Das Kind in mir blieb gefangen im schönen gewaltsamen Spiel des Nichtlebens, erkaltet und erdrückt unter der schweren Last der Eisschichten.“

Michael Bauer findet tiefgreifende Worte für einen Lebensabschnitt, der ihn bis heute geprägt hat und den er mit einer Lesung teilen möchte. Und er sagt: „Es ist soweit. Es ist Zeit aufzubrechen.“

Für die Lesung verlost unsere Zeitung dreimal zwei Freikarten. Schreiben Sie bis morgen, Mittwoch, 14 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Lesung. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt (Telefonnummer wäre daher gut). kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019