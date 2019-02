In die Rolle der UNO geschlüpft

„,Fermun’ hat mir die Augen für die wichtigsten Problemen der heutigen Welt geöffnet“, zog Janik Kuhlmay nach ereignisreichen Tagen in Genf Bilanz. Zusammen mit sieben weiteren Schülern der Schwetzinger Carl-Theodor-Schule hatte er an einer UNO-Simulation, organisiert vom Lycée international Ferney-Voltaire, der fanzösischen Partnerschule, teilgenommen. Dabei schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle von Delegierten eines Landes, das ihnen per Los zugeteilt wird, und vertreten dessen Position zu einer bestimmten Fragestellung.

In diesem Jahr durften die CTS-Schüler Costa Rica vertreten und mit über 700 Teilnehmern aus aller Welt den Aufbau einer nachhaltigen und belastbaren Gesellschaft und die Problematik der künstlichen Intelligenz in unterschiedlichen Gremien diskutieren. Am Ende stand in der Regel eine gemeinsame Resolution des jeweiligen Gremiums, die im Anschluss sogar den Entscheidungsträgern der UNO übermittelt wurde.

Dies erfüllte die Teilnehmer mit Stolz: „Die Simulation bietet die Chance, Geschichte zu schreiben und an Lösungen für die nächsten Generationen zu arbeiten“, hob Giancarlo Heger-Garcia hervor.

Alles komplett in Fremdsprachen

Doch bei der UNO-Simulation ging es nicht allein um die Arbeitsergebnisse, sondern vor allem um deren Erarbeitung: Die Schüler mussten strikt alle Regeln der UNO einhalten, darunter auch die Kleiderordnung, und konnten sich mit Englisch und Französisch in zwei der offiziellen Sprachen äußern. Alle Redebeiträge werden von Teilnehmern simultan in beide Sprachen übersetzt. Das beeindruckte ebenso wie die Räumlichkeiten, in denen die Konferenz stattfand: Gastgeber von „Fermun 19“ war die Internationale Organisation WIPO (World Intellectual Property Organisation), welche ihre Räume und Ausstattung zur Verfügung stellte. Die Eröffnungszeremonie fand in einem der historisch bedeutenden Säle der UNO statt.

Neben der Teilnahme an der Konferenz, die sie in einer Arbeitsgemeinschaft intensiv vorbereitet hatten, konnten die begleitenden Lehrerinnen Kerstin Schwegler, Gerlinde Wagner und Edith Sontheimer den Jugendlichen bei der durch das deutsch-französische Jugendwerk geförderten Fahrt noch zwei kulturelle Highlights anbieten: Einen Stadtrundgang in Genf sowie eine Besichtigung des Kernforschungszentrums CERN. Entsprechend positiv fiel ihr Resümee aus: „Wir haben alle viel gelernt, internationale Kontakte geknüpft, Vorurteile abgebaut und am eigenen Leib erfahren, wie wichtig Sprachen sind.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019