In die Welt der Vielseitigkeit eintauchen

Wer als Redakteur bei der Zeitung arbeiten möchte, muss zunächst ein Volontariat, also eine zweijährige praktische Ausbildung absolvieren. Die beiden Volontärinnen der Schwetzinger Zeitung, Vanessa Schwierz und Catharina Zelt, haben sich im Gespräch gegenseitig Fragen gestellt und sprechen über ihre Ausbildung und darüber, wie sie das Schreiben für sich entdeckt haben.

Wie bist du zum Volontariat gekommen?

Catharina Zelt: Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht. Mit 17 Jahren bin ich freie Mitarbeiterin bei der Schwetzinger Zeitung geworden und konnte so erste Erfahrungen im Journalismus sammeln. Während meines Praktikums im Frühjahr 2019 habe ich die verschiedenen Bereiche der Redaktion kennengelernt. Relativ schnell war mir klar: Das ist das Richtige für mich.

Vanessa Schwierz: Die Entscheidung fiel bei mir relativ spontan und das auch erst am Ende meines Studiums. Während ich meine Bachelorarbeit schrieb, merkte ich immer mehr, dass Schreiben wirklich Spaß machen kann. Ich informierte mich, welche Möglichkeiten es in der digitalen und analogen Welt, in der wir heute leben, gibt. Zufällig stieß ich auf die Ausschreibung der Volo-Stelle bei der Schwetzinger Zeitung. Diese sprach mich sofort an, ich habe mich beworben und es hat geklappt.

Und warum bei der Tageszeitung?

Schwierz: Ich bin mit der Zeitung groß geworden, habe früher schon vor der Schule den Mannheimer Morgen gelesen und das auch beibehalten. Daher war mir die Tageszeitung nie fremd, sondern immer ein möglicher Arbeitgeber. Das lag auch daran, dass ich mir immer wieder die Frage stellte, wie die Arbeit dort wohl abläuft. Aber auch der Gedanke, mit den Kollegen im Team zu arbeiten und Themen zu recherchieren, spielte bei dieser Wahl eine Rolle.

Was macht dir am meisten Spaß bei der Arbeit?

Schwierz: Dass die Arbeit nicht nur darin besteht, im Büro vor dem Computer zu sitzen. Natürlich gibt es auch diese Tage, aber auf Termine zu gehen, mit Menschen zu sprechen, die Schönes, Trauriges, Interessantes, Spannendes oder Außergewöhnliches erlebt haben, liegt mir am Herzen – und es ist besonders vielseitig.

Zelt: Das stimmt! Ich mag genau diese Vielseitigkeit der Themen: Neues kennenlernen und unter Menschen zu sein; auch mal in Themengebiete eintauchen, mit denen man vorher eher keine Berührungspunkte hatte. Und natürlich macht auch das Schreiben an sich viel Spaß.

Was schreibst du am liebsten?

Zelt: Vieles, aber vor allem Texte, die mich selbst bewegen. Sei es ein tragisches Schicksal oder eine tolle Erfolgsstory – wenn es mich selbst berührt, fällt das Schreiben gleich leichter.

Schwierz: Das ist schwer zu sagen. Wobei ich sagen muss, dass ich vor allem Geschichten von Menschen mag, die etwas erlebt haben und davon erzählen wollen. Geschichten, bei denen die Gefühlswelt in den Text einfließt und der Leser in diese mitgenommen wird – wenn er sich fühlt, als wäre er dabei gewesen.

Gibt es etwas, womit du dich schwertust?

Zelt: Manchmal muss man aus seiner Komfortzone ausbrechen und sich über Themengebiete informieren, die einen eigentlich nicht so interessieren. Das kann schon eine Herausforderung sein.

Schwierz: Da hast du vollkommen Recht. Deswegen ist es auch wichtig, mit den Kollegen zu sprechen und auch mal nach Hilfe und Tipps zu fragen, wenn diese sich mit einem Thema besser auskennen und man selbst sich unsicher ist.

Volos besuchen Seminare. Was lernt man dort?

Schwierz: Unglaublich viel. In der Theorie werden mit den Referenten Themen besprochen und diese dann in die Praxis umgesetzt. Dabei geht es zum Beispiel darum, Meldungen zu verfassen, ein Interview richtig zu führen und das Presserecht kennenzulernen. Aber auch der Umgang mit den Onlinekanälen wird zunehmend wichtiger und nimmt seinen Platz in den Seminaren ein. Zum Beispiel mussten wir in Gruppen ein Thema erarbeiten und dieses medial mit Live-Videos aufarbeiten.

Inwiefern spielen Onlinekanäle eine Rolle?

Zelt: Onlinekanäle sind unsere Zukunft. So gibt es bei uns in der Redaktion auch einen Internetkoordinator, der beispielsweise Polizeimeldungen tickert und Beiträge auf Facebook und Instagram postet. Viele Artikel stellen wir auch direkt, sobald sie fertig sind, online.

