Eine Einschätzung, die im Endeffekt auch für die Oldtimerausstellung, den 13. „Concours d’Elegance“ und die „Zweirad Ecomobil-Gala“ gilt. Nachhaltige Mobilität wird in Schwetzingen zunehmend groß geschrieben. Von hier ging es mit der feierlichen Eröffnung des Blau-Museums, dem Seniorenfrühschoppen und den Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation mit dem kurfürstlichen Weihnachtsmarkt auf die Zielgerade für das Jahr 2017.

Zwischendurch beleuchtet Grimm noch die Um- und Neubauten beim S-Bahn-Ausbau, den Abriss des Welde-Stammhauses in der Mannheimer Straße und den Anbau an die Comenius-Schule. Natürlich ist in Schwetzingen nicht ständig alles eitel Sonnenschein. Aber am Ende bleibe das Gemeinsame, Schöne und Erbauliche in Erinnerung. Eine Kategorie, die aus Grimms Sicht geradezu überragend größer ist und von ihm daher entsprechend in Szene gesetzt wird. Frei nach dem tschechischen Autor Bohumil Hrabal. „Das Leben ist zum Verrücktwerden schön. Nicht dass es so wäre, aber ich sehe es so.“

Die DVD „Ein Blick zurück ins Jubiläumsjahr 2017“ ist für 20 Euro in der Touristinfo erhältlich. Den Reinerlös lässt der Schwetzinger Filmchronist Grimm immer einem sozialen Zweck zukommen. Die 215 Euro aus 2016 übergab Grimm dem Oberbürgermeister für die „Kurt und Eva Waibel-Stiftung“. ske

