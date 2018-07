Anzeige

„Wir laden euch zu unserem Zirkus ein“ – so beginnt das Sommerfest anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Edith-Stein-Kinderhauses in Schwetzingen. Im Schatten unter Pavillons führen die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gemeinsam mit den Erzieherinnen eine kreative, seit zweieinhalb Monaten geplante Zirkusvorstellung vor.

Leiterin Regina Zankl, die durch das Programm führt, erklärt dazu: „Um den Kindern ein ganzheitliches Bild von einem Zirkus zu vermitteln, haben wir sehr früh mit den Liedern und der Planung begonnen. Es geht nicht nur darum, dass die Kinder das machen, was gefordert ist, sondern auch darum, dass sie verstehen. Ein Clown ist zum Beispiel nicht nur ein lustiger Mensch. Er vermittelt viel mit seiner Mimik und Gestik, was es zu erlernen gilt.“

Personal gut aufgestellt

Die lustigen Zeitgenossen sind nicht das Einzige, was der Kinderzirkus zu bieten hat und so sind auch noch „reinrassige“ spanische Pferde, Seehunde, Löwen, Akrobaten und Seiltänzer mit von der Partie. Aber nicht nur beim Fest ist das Fördern der Kinder für die Angestellten des Kinderhauses eine Herzenssache. Mit 27 Kräften für 135 Kinder ist das Personal sehr gut aufgestellt, was sich auch in der täglichen Betreuung zeigt. Das bestätigt der 23-jährige Robin Sturm aus Plankstadt: „Der Kindergarten bietet sehr viele Veranstaltungen an, die meist am Wochenende stattfinden. An meiner Tochter und den Kindern von Bekannten merke ich, dass diese bis zum Ende gefördert werden. Auch wenn mal eine Erzieherin krank ist, sind die Kleinen immer sehr gut betreut.“