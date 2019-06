In Frankreich ein gefeierter Star

Nach der großen Zaz-Tour 2019 quer durch Europa, Russland, den USA und Kanada kehrt der französische Superstar im Sommer zurück nach Deutschland. Bei ihren zahlreichen Open-Air-Konzerten in wunderschönen Locations feiert die Französin mit ihren Fans hierzulande ein großes musikalisches Sommerfest. Am Sonntag, 4. August, ist sie um 19.30 Uhr auch in Schwetzingen im Schlossgarten zu erleben.

Zaz krönt mit ihrem Auftritt die Reihe Musik im Park, zu der Veranstalter Provinztour wieder tolle Musiker und Bands in den Schlossgarten holt. Neben Pur kommen Altmeister Roger Hodgson (Supertramp), die Symphonic-Metal-Band Within Temptation und Michael Patrick Kelly. Der ist am Dienstagabend (20.15 Uhr, Vox) wieder im Fernsehen beim „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ zu erleben und steht in dieser Folge im Mittelpunkt.

„Die neue Edith Piaf“

Apropos Mittelpunkt: Zaz zählt in ihrem Heimatland Frankreich als „die neue Edith Piaf“ und bekannteste Vertreterin des sogenannten Nouvelle Chanson. Die Sängerin und Songschreiberin aus Tours an der malerischen Loire mixt gekonnt französisches Kulturgut mit Elementen des Jazz und Pop. Zuletzt erschien mit „Effet miroir“ 2018 ihr viertes Soloalbum, das in Deutschland auf Platz drei der Albumcharts einstieg. Auf „Effet miroir“ (zu deutsch: Spiegeleffekt) verbindet Zaz Elemente des Chansons mit südamerikanischen Gitarren, Pop, Salsa und Rock. Es ist ein Album über die Hoffnung und ein Zeugnis für die Überzeugungen der international gefeierten Künstlerin.

Eine Ewigkeit scheint es her, dass sie im Pariser Künstlerviertel Montmartre als Straßenmusikerin auftrat. Heute füllt Zaz weltweit die großen Hallen und ist Headliner internationaler Festivals. „Zaz besitzt eine natürliche Anziehungskraft, sie kann alles singen und berührt deine innerste Seele. Sie wird immer so weit gehen, wie es ihr möglich ist, und dann noch weiter. Sie hat schon jetzt eine einzigartige Karriere hinter sich, viele Fans und einen internationalen Ruf; sie ist die erste französische Sängerin seit langer Zeit, die es geschafft hat, enorm populär zu werden“, sagte der verstorbene Chansonnier Charles Aznavour über sie.

Nun ist Zaz mit neuen Konzerten zurück und feiert mit ihren Fans europaweit das französische Lebensgefühl. Sie begeistert das Publikum mit ihrer unverwechselbar rauen Stimme und einer umwerfenden Bühnenpräsenz. Nach ihren großteils ausverkauften Deutschland-Konzerten im Februar kommt Zaz für ausgewählte Open-Air-Shows zurück – so nach Schwetzingen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019