In Toiletten randaliert

Die „Alla hopp“-Anlage am Waldrand ist erneut das Ziel von Verwüstungen geworden. Der Vorfall ereignete sich wohl am vergangenen Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Wie Polizei und Feuerwehr feststellten, haben Unbekannte in der Toilettenanlage auf dem Gelände selbst verschiedene Edelstahleinbauten wie Mülleimer, eine Steckdose sowie einen Stromheizkörper beschädigt oder ganz zerstört. Das Toilettenpapier wurde in die umliegenden Bäume geworfen. Da Strom im Spiel ist, sind die Toiletten bis zur Reparatur geschlossen. Die automatische Schließung soll künftig zumindest in der dunklen Jahreszeit von 22 auf 18 Uhr vorverlegt werden. Vorbehaltlich der Details schätzt die Stadt den Schaden aktuell auf 3000 bis 4000 Euro. Erst im Mai hatte ein Blitzeinschlag dort für erhebliche Beschädigungen gesorgt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018