Mit der Aufführung der „Preußischen Quartette“ ist am vergangenen Sonntagnachmittag das Mozart-Streichquartett-Festival zu Ende gegangen. Die letzten drei Streichquartette Wolfgang Amadeus Mozarts (1756 – 1791), komponiert zwischen 1789 und 1790, sind so bezeichnet, weil sie möglicherweise der König von Preußen, Friedrich Wilhelm II., in Auftrag gegeben hat. Und weil der König exzellent Cello spielte, weist Mozart in allen drei Werken dem Cello auch eine besondere Rolle zu.

Was die Aufführung der Stücke im Jagdsaal zum Erlebnis machte, war die hohe interpretatorische Qualität der Streichquartett-Ensembles, des Amaryllis und Schumann Quartetts. Schon beim D-Dur-Streichquartett KV 575, das erste von Mozarts „Preußischen“, setzte das Amaryllis Quartett zum Höhenflug an: Die Artikulation der ersten Geige, die Gustav Frielinghaus spielte, das Fundament, das Yves Sandoz am Violoncello besonders im Andante mit kantablen Linien legte, die Dialogfreudigkeit der zweiten Geige, mit der Lena Sandoz viel Bewegung in das Werk brachte, sowie der Violaton, mit dem Tomoko Akasaka das Hauptthema der ersten Violine aufnahm und so den Wohlklang abrundete, machten das klangliche Raffinement und den Detailreichtum dieser Partitur auf besondere Weise hörbar. Hier kamen vier starke Musikerpersönlichkeiten zusammen, die zwar exzellente Einzelkönner sind, im Zusammenspiel aber eine intime, verdichtete Form der musikalischen Kommunikation pflegen.

Innerhalb der Grenzen

Eindrücklich, mit welcher Tiefenschärfe, Brillanz und Kommunikationsfreudigkeit anschließend das famose Schumann Quartett Mozarts B-Dur-Quartett KV 589 zum Erklingen brachte. Innerhalb der Grenzen, die der Stil setzt, loteten die Brüder Erik (erste Violine), Ken (zweite Violine), Mark Schumann (Violoncello) und Liisa Randalu (Viola), die Bandbreite des musikalischen Ausdrucks mit Eleganz und Transparenz aus.

In wiegendem Gleichklang ertönte das eröffnende Allegro, schön strömte das träumerische, sehnsuchtsvolle Thema des Cellos im Larghetto-Satz, ebenso berückend war der Dialog von Cello und Violine, bezaubernd das leise Tanzen der Viola- und Geigen-Bögen, fröhlich das Menuetto, dem dennoch ein dunkler Unterton anhaftete, der Mozarts Musik stets begleitet.

Rasant und wieder zupackend das Allegro, das mit Kontrasten spielte. Seine Eigenständigkeit und Vorzüge machte das noch junge und doch schon so renommierte Schumann Quartett mit Mozarts F-Dur-Quartett KV 590, dem letzten „Preußischen Quartett“, einmal deutlich: Neben einer bewundernswerten technischen Perfektion und Homogenität pflegten die vier Musiker darin eine große Freiheit in der musikalischen Umsetzung, wobei die Expressivität stets Vorrang hatte.

Am Ende gab es vom Publikum viel Beifall für diese Leistung. Dass darauf keine Zugabe folgen konnte, lag auf der Hand.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019