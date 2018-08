Inbetriebnahme im September

Herr Seidel, der Anfang der durchgängigen Radwegeführung ist gemacht. Was sind die nächsten Schritte und wie ist derzeit die rechtliche Situation?

Pascal Seidel: Aktuell befinden wir uns in der Umsetzungsphase. Die ersten Markierungen wurden vor einigen Wochen ausgeführt und bis Anfang September beendet werden. Derzeit könnte also die rote Markierung überfahren werden. Nach Fertigstellung dient diese Fläche dann aber als so genannte Aufstellfläche für Radfahrer. Dann wird das Überfahren „rechtlich“ durch eine vorgesetzte Haltelinie (Zeichen 294 zu Paragraph 41 Straßenverkehrsordnung, vor der roten Markierung) nicht mehr zulässig sein. Zu den noch fertigzustellenden Markierungsarbeiten kommen die Aufstellung der Beschilderung für die neuen Fahrradstraßen (Marstall- und Herzogstraße). Zudem muss die Ampeltechnik im Bereich Friedrich-Ebert-/Grenzhöfer Straße an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Denn vom Rondell kommend entfällt dort künftig die 180 Meter lange, eigenständige Linksabbiegespur und es gibt beidseitig Fahrradschutzstreifen.

Sie sind ja selbst Verkehrs- teilnehmer in Schwetzingen, wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit den Neuerungen?

Seidel: Da die Fahrradstraße noch nicht in Betrieb genommen ist, kann ich weniger von Erfahrungen mit den Neuerungen berichten. Was aus meiner Sicht schon gute Wirkung zeigt, ist der markierte Fahrradschutzstreifen in der Mühlenstraße in Richtung Rondell. Hier kann man sich als Radfahrer sicher fühlen. Tendenziell – gemessen haben wir es aber noch nicht – wird durch die optische Verengung der Straße auch die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs niedriger. Mit Fahrradschutzstreifen haben wir darüber hinaus schon sehr gute Erfahrungen in der Scheffelstraße und zuletzt in der Lindenstraße gemacht. Wir erhalten immer wieder vereinzelt Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsführung negative Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr haben, etwa, dass teilweise Umwege in Kauf genommen werden müssten. Hier verweisen wir auf den im Jahr 2012 durchgeführten Bürgerbeteiligungsprozess, aus dem heraus Leitziele zur Verkehrsentwicklung definiert und dann durch den Gemeinderat verabschiedet wurden. Bei Verkehrsentwicklungsmaßnahmen sollen Fußgänger- und Radverkehr priorisiert betrachtet werden, was auch zur Folge haben kann, dass der Kfz-Verkehr etwas zurückstehen muss.

Wie geht es weiter mit dem Verkehrswegekonzept?

Seidel: Ziel ist die Inbetriebnahme der Süd-Nord-Radverbindung im September 2018, alle Beteiligten – vom Bauamt über den Bauhof bis zur Verkehrsbehörde und den ausführenden Firmen – arbeiten mit Hochdruck daran. Sobald die Fertigstellung erfolgt ist, wird es einen offiziellen und öffentlichen „Aufschlag“ geben.

Es fragte Gert Häusler

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.08.2018