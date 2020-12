Individualität der Kinder wird beachtet

„Heute Abend geht es um unser wichtigstes Gut: unsere Kinder“, sagte Dr. Andre Baumann zu Beginn der bildungspolitischen Videokonferenz, zu der der Landtagskandidat der Grünen eingeladen hatte. Die Referentinnen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Susanne Posselt und Dr. Ute Kratzmeier, zwei ausgewiesene Expertinnen für Gemeinschaftsschulen, stellten diesen Schultyp und seine Bedeutung in der baden-württembergischen Schullandschaft vor. Dabei wurde dargestellt, dass das Konzept der Gemeinschaftsschule überzeuge – auch bei Wettbewerben und bei Studien. Kratzmeier und Posselt räumten mit Fakten ideologische Vorurteile gegen Gemeinschaftsschulen aus.

„Bildungspolitik hat eine herausragende Bedeutung für uns Grüne“, sagte Andre Baumann. „Schülerinnen und Schüler müssen im Mittelpunkt der Schulpolitik stehen“, so der Schwetzinger laut Pressemitteilung. Jede Schule in Baden-Württemberg muss in die Lage versetzt werden, ihre Schüler bestmöglich zu fördern. Baumann lobte die Förderung der Gemeinschaftsschulen im Land seit rund zehn Jahren. Dass diese ausgebaut und unterstützt würden, dafür gebe es viele Gründe: Pädagogisch sei es sinnvoll, dass jedes einzelne Kind für sich betrachtet werde und sich individuell entwickeln könne. Auch hinsichtlich der regionalen Schulentwicklung in eher ländlichen Gebieten seien Gemeinschaftsschulen sinnvoll. Baumann berichtete, dass es aktuell 308 Gemeinschaftsschulen im Land gibt. „Bei uns sind dies die Neurott-Schule Ketsch, die Friedrich-Ebert-Schule Eppelheim, die Friedrich-von-Schiller-Schule Reilingen und die Karl-Friedrich-Schimper-Schule in Schwetzingen“, so Baumann.

Dieser Schultyp unterscheide sich grundlegend von anderen des gegliederten Schulsystems. „Jedes Kind kann im individuellen Tempo lernen. Das ist wichtig. Denn nicht alle Kinder entwickeln sich zum gleichen Zeitpunkt gleich“, sagte Dr. Ute Kratzmeier. Sie ist Sozialökonomin und Referentin für Schulpolitik der GEW Baden-Württemberg. „Manche Kinder starten früher durch, manche später. Deshalb sollten Mädchen und Jungen in ihrem eigenen Tempo lernen. Dieser Individualität wurde das gegliederte System, das unterstellt, man könne Kinder nach der Grundschule in drei Leistungsgruppen einteilen, nicht gerecht.“

Die zusätzlich eingeführten Gemeinschaftsschulen zeigen, dass Förderung und Leistung ohne die klassischen Noten und ohne Sitzenbleiben funktionieren kann. Dass sich Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg bewährten, beweisen zahlreiche wissenschaftliche Studien und Wettbewerbe. Obwohl an diesen Einrichtungen deutlich mehr Kinder mit Werkrealschulempfehlung eingeschult würden, seien die schulischen Leistungen bei Vergleichsarbeiten nicht deutlich zu Realschulen verschieden. Dies zeige: Gemeinschaftsschulen würden vermeintlich schwache Schüler besser fördern. Kratzmeier berichtete, dass diese Schulen regelmäßig bundesweite Wettbewerbe gewinnen.

Lehrkräfte mit höherer Belastung

Susanne Posselt ist Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Sie ist stellvertretende Bezirksvorsitzende der GEW Nordbaden und Vorsitzende der GEW-Landesfachgruppe Gemeinschaftsschulen. Posselt stellte anhand ihrer – durchweg positiven – Erfahrungen Gemeinschaftsschulen praktisch vor. Sie wünschte sich eine stärke politische Unterstützung für Gemeinschaftsschulen. Die höhere zeitliche Belastung der Lehrkräfte durch ein Fördern der Kinder zum Beispiel durch das zentral wichtige Instrument des Coachings müsse berücksichtigt werden. „Die Gemeinschaftsschulen haben sich bewährt und bewähren sich jeden Tag. Darum sollten sie weiter gefördert werden“, so Posselt.

Baumann unterstützte die Forderung von Posselt, dass die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften auch im Bereich der Gemeinschaftsschulen verbessert werden müsse. Er ergänzte: „Wir Grüne werden weiterhin Gemeinschaftsschulen unterstützen. Beispielsweise sollten mehr Gemeinschaftsschulen im Land auch ein Abitur anbieten. Aber wichtig ist mir, dass die Debatte um Schultypen nicht parteipolitisch aufgeladen wird. Es geht um Kinder und um deren Bildung. Darum muss jeder Schultyp gut ausgestattet sein.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020