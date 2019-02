Individuelle Begleitung durch Lebensphasen bewährt

Es gibt Vermögensfragen, die bedürfen einer besonderen Expertise, um optimale Handlungsfelder ableiten zu können. Hierfür bietet die Sparkasse Heidelberg seit 20 Jahren eine eigene Betreuungseinheit an: das „Private Banking“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Als Sparkasse Heidelberg ist es stets unser Ziel, unseren Geschäftspartnern mit optimierter Beratung in allen Finanzfragen zur Seite zu stehen. Gerade für die strategische Gestaltung komplexer Vermögensthemen haben wir vor 20 Jahren unser ,Private Banking‘ gegründet – es hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“, sagt Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg, erfreut. Wer seine Vermögensstruktur im Überblick behalten und deren Gestaltung an seine Lebensziele anpassen will, ohne wesentliche Einflussfaktoren durch die Kapitalmärkte außer Acht zu lassen, ist im „Private Banking“ bestens aufgehoben.

Stefan Beismann, seit 1. Januar 2019 neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Heidelberg und für das „Private Banking“ verantwortlich, ist von seiner Einheit und dem Jubiläum begeistert: „Sparkassen stehen für Solidität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit – gerade diese Werte spiegeln sich durch das Jubiläum wunderbar wider!“ Und er verdeutlicht: „Das ,Private Banking‘ unterstreicht, was unser Haus ausmacht – örtliche Nähe, regionales Handeln und, was in unserer schnelllebigen Zeit umso wichtiger ist: Beständigkeit.“ So wünschen die drei Vorstände Rainer Arens, Stefan Beismann und Thomas Lorenz dem Team und der seit Gründung mit viel Engagement dort tätigen Leiterin, Andrea Kettenbach, alles Gute für die Zukunft und gratulieren zur großartigen Entwicklung der letzten Jahre. Sie und ihr Team können bestätigen, dass gerade im „Private Banking“ eine ganz besonders nachhaltige und enge Kundenbindung besteht. Durch die jahrelange individuelle Begleitung in verschiedenen Lebensphasen ergeben sich sehr wertschätzende und vertrauensvolle Gespräche, die aufgrund des verantwortungsvollen Umgangs in beständige Geschäftsverbindungen gewandelt werden konnten. zg

