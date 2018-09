Individuelle Förderung seit 30 Jahren

Über 5300 geförderte Schüler aus allen Schulen in Schwetzingen und Umgebung – das ist ein Teil der Erfolgsstory der Nachhilfeschule Dr. Sussieck, die jetzt ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Mario Tessitore, der seit 1. Februar die private Nachhilfeschule leitet, begrüßte die Gäste zur Geburtstagsfeier in den Räumen in der Grenzhöfer Straße 3. Dr. Cornelia Sussieck habe ein „phänomenales Unternehmen“ aufgebaut, in dem die Wertschätzung der Schüler im Vordergrund stehe, dankte er der Gründerin, die ihm ein „tolles Team“ übergeben habe.

Die Bilanz aus 30 Jahren sei für die Stadt ausgesprochen positiv. Man habe unzähligen Schülern helfen können, ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. „Die gute und kompetente Beratung, die Verlässlichkeit beim Unterricht, die fairen Verträge und das breite Angebot waren für die Eltern gute Gründe, ihre Kinder in die Betreuung dieser Nachhilfeschule zu geben. Das Angebot entwickelte sich schnell über den reinen Nachhilfeunterricht hinaus“, blickte Cornelia Sussieck zurück. Individuelle Förderung schöpfe vorhandene Kapazitäten bei den Schülern besser aus, das öffentliche Schulsystem könne das gar nicht in dieser Form leisten. „Ausfallender Unterricht und mangelnde Ausbildung von Lehrkräften, wie zum Beispiel bei sogenannten Quereinsteigern an öffentlichen Schulen, helfen nicht, das Bildungsniveau in Baden-Württemberg wieder zu steigern“, kritisiert die Gründerin und wünscht sich schon seit langem eine bessere Kooperation zwischen öffentlichem Schulsystem und Nachhilfeschule. Dies käme allen Schülern direkt zugute und würde die immer wieder geforderte individuelle Beschulung sofort umsetzen. In einem schulbegleitenden Gruppenunterricht bis höchstens vier Schüler wird in der Nachhilfeschule der Unterrichtsstoff eingeübt. Die Lehrkraft steht bereit, Fragen zu beantworten oder nicht Verstandenes noch einmal zu erklären. Die individuelle Betreuung sowohl der Kinder als auch der Eltern steht im Vordergrund.

Unterstützung für sozial Schwache

Bürgermeister Matthias Steffan gratulierte der Nachhilfeschule, die über einen langen Zeitraum eine „grandiose Arbeit“ geleistet habe: „Wir schätzen Sie sehr in unserer Stadt. Es braucht die individuelle Förderung für Schüler, dabei geht es um die entscheidende Frage, wie sich ein Kind weiterentwickelt.“ Steffan betonte die drei Jahrzehnte währende „vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Netzwerk“.

Die Nachhilfeschule fasse sich als eine Einrichtung auf, „die in schulischen Dingen berät und unterstützt, dort wo Hilfe gewünscht wird und so lange wie Hilfe gewünscht wird“, bekräftigte Mario Tessitore und überreichte an Bürgermeister Steffan einen Gutschein über 700 Euro zur Projektförderung von sozial schwachen Kindern. Die Geburtstagsgäste formulierten die besten Wünsche für die Nachhilfeschule und schickten die Grüße mit Luftballons in den Himmel. vw

