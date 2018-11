Individuelles Erlebnis mit Wohlfühlfaktor

Warmer Kerzenschein empfängt die fünf Leserinnen dieser Zeitung mit ihren Freundinnen im adventlich dekorierten Concept Store „lyksjø“ (sprich Lücksjö). Loungemusik läuft im Hintergrund, eisgekühlter Sekt, Saft und Wasser stehen bereit, raffinierte Lachsröllchen und Dessertgläser mit feiner Beeren-Mascarpone-Creme sind gerichtet – die perfekte Wohlfühlatmosphäre für einen besonderen Abend. Zum ersten Mal bietet Geschäftsinhaberin Sabrina Kube mit ihrem Team ein VIP-Shopping als exklusives Beratungs- und Einkaufserlebnis an, das mit der Philosophie ihres Ladens rund um den skandinavischen Lifestyle harmoniert: „lyksjø“ möchte glücklich machen und ein Lächeln in die Gesichter zaubern.

Abseits des hektischen Alltags – in den Samstagabendstunden – sollen es sich die Gewinnerinnen der Morgencard-Kooperation einfach gut gehen lassen, genießen, erleben – und dürfen gerne zu exklusiven Rabatten Kollektionen shoppen, bevor diese allen Kunden angeboten werden. Obendrauf gibt’s eine kosmetische Stilberatung mit praktischen Tipps von einer deutschen Meisterin: Cigdem Dogan ist mit ihrer Schwester Cansu Gündogdu vom benachbarten Friseursalon „Yasmins Magic Hair Styling“ mit von der Partie, frei nach dem Motto: Der Einzelhandel rückt zusammen, denn gemeinsam kann man im Kleinen Großes bewegen.

Lila frischt gedeckte Töne auf

Video Lokales Schwetzingen: Warm eingekuschelt dank „lyksjø“ Schwetzingen. Das neue Concept Store „lyksjø“ in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen bringt skandinavischen Lifestyle mit Mode und Accessoires in den Alltag. Hier ein modischer Appetithappen. (Quelle: lyksjø // pfitzenmeier-creations.de) Schwetzingen. Das neue Concept Store „lyksjø“ in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen bringt skandinavischen Lifestyle mit Mode und Accessoires in den Alltag. Hier ein modischer Appetithappen. (Quelle: lyksjø // pfitzenmeier-creations.de)

In lockerer Runde stellt Skandinavien-Liebhaberin Sabrina Kube die Idee hinter ihrem Geschäft und die Mode der „Nordlichter“ vor, deren Marken im Mittelpreissegment sie führt. Der „Scandi-Chic“ besticht durch eine Kombination gedeckter und zarter Farben bei schlichten Kleidungsstücken. Beige, Nude und Rosa sowie ein paar Highlights in Schwarz und Weiß dominieren den Look. Die Natürlichkeit der Trägerin soll dadurch unterstrichen werden. Wichtig: Die Outfits müssen vor allem ganztagstauglich sein. Der Lagenlook spielt im hohen Norden eine große Rolle. Sportlich und elegant zugleich lautet zudem das Credo. Blusen mit verspielten Stehkragen und Manschetten treffen auf kuschelige Cardigans zu pfiffigem Athleisure-Style oder können genauso gut mit Blazern und floral gemusterten Hosen getragen werden.

Diese Muster, so Miriam Hohmann, Marketingchefin von „lyksjø“, seien ebenso angesagt wie die Farbe Lila. Diese frischt die sonst gedeckten Töne der Wintermode auf, im Sommer geht’s dann richtig bunt zu, gewährt die Expertin einen Ausblick. Und: Die nordeuropäischen Vorbilder lieben Kombinationen, die hierzulande durchaus etwas Mut abverlangen: Kleider und Röcke werden etwa zu Hosen getragen. Doch an gezeigten Beispielen wird schnell deutlich: Die Outfits sind echte Hingucker, mit denen die Trägerin ein unverwechselbares Statement gelingt. Dazu kombiniert die modebewusste Frau Accessoires wie farbige Handtaschen-Unikate aus Lederresten mit Leomuster sowie von Sabrina Kube individuell designte Schmuckstücke aus Perlen und Halbedelsteinen ganz nach dem Gusto der Kundin. Demnächst gibt’s sogar Uhren und Portemonnaies aus Papier von der deutschen Marke „Paprcuts“, die auf Nachhaltigkeit setzt. Auch das ist ein Anliegen von „lyksjø“.

An die wertige Kleidung und den natürlichem Stil lehnt Friseurmeisterin Cigdem Dogan von „Yasmins Magic Hair Styling“ ihre Kosmetiktipps an. An Model Margit zeigt sie, wie Frau mit einer kleinen Farbauswahl und wenigen Hilfsmitteln an Pinseln sowie Bürsten ihre Ausstrahlung fürs Tagesgeschäft verstärken kann. Die hochwertigen Produkte von Alcina seien einfach zu händeln, empfiehlt die Expertin. Der Trend gehe – auch tagsüber – zu dunkleren Tönen, etwa Braun. Cigdem Dogan lässt geschickt Schlupflider verschwinden und betont Augenbrauen exzellent und einfach mit Puder.

Während Sabrina Kube und Miriam Hohmann schließlich im Kleidungs- und Schmuckbereich die Kundinnen beraten, weihnachtliches Dekor sowie von der schwedischen Künstlerin Anna Viktoria gestaltete Tassen und Schüsseln im Elchdesign verpacken, lässt sich die ein oder andere Dame schminken und nimmt von der deutschen Meisterin noch persönliche Tipps mit. So müssen sich VIP’s fühlen! Kein Wunder, dass so manche Gewinnerin beseelt lächelnd den Heimweg antritt. kaba

Info: Mehr Fotos vom VIP-Shopping-Spaß sowie ein Modevideo von „lyksjø“ gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018