Infogespräch nur mit Anmeldung

Die GRN-Klinik Schwetzingen bietet regelmäßig Informationsabende für Schwangere und ihre Angehörigen an – seit Lockerung der Besuchsregeln in Krankenhäusern auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Der nächste Termin ist Montag, 3. August, 19 Uhr, im Konferenzraum der Klinik, Bodelschwinghstraße 10.

Geplant ist ein 30-minütiger Vortrag, der auch eine virtuelle Kreißsaalführung beinhaltet. Die in Corona-Zeiten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind vor Ort einzuhalten. So wird die Teilnehmerzahl begrenzt auf maximal 20 Paare. Interessierte Schwangere oder Paare werden gebeten, sich unter der E-Mail-Adresse veranstaltung@grn.de anzumelden. Der Eintritt ist kostenfrei.

Schwangere und deren Partner werden gebeten, eine Maske zu tragen und sich mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel gründlich die Hände zu desinfizieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.07.2020