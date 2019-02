Informationen rund um die Schwetzinger Narrenparade

Zugweg: Von der Lindenstraße geht es bis zum Schlossplatz. Dort biegt die Narrenparade in die Carl-Theodor-Straße ein, läuft bis zur Kreuzung Nadlerstraße,dann links die Brückenauffahrt hoch bis zumKaufland-Kreisel, anschließend nach links in die Mühlenstraße ein. Auflösung wird diesmal schon in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Grenzhöfer Straße) sein.

Teilnehmermeldung: Wer Interesse hat, beim Zug mitzulaufen, kann sich noch bis Montag, 25. Januar, unter E-Mail info@kurpfaelzer-fastnachtszug.de anmelden.

Sonderpreis: Angesichts des Jubiläums „50 Jahre Städtepartnerschaft mit Lunéville/Frankreich“ gibt es in diesem Jahr beim Fasnachtszug eine Sonderkategorie mit Extra-Preisgeld für alle Beiträge, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wer daran teilnehmen möchte, muss das unbedingt bei der Anmeldung angeben.

Babbedeggl-Orde: Für einen Mindestbetrag von 1 Euro kann jeder den von der Firma Schwetzinger Kartondruck kostenlos hergestellten Anhänger kaufen – zum Beispiel bei unserer Zeitung, der Tourist-Info der Stadt, bei der Metzgerei Back und im Gasthaus „Zum Fässl“ sowie bei diversen närrischen Veranstaltungen. . Firmen, Institutionen oder Vereine können auch gerne eine Sammelbestellung aufgeben (Telefon 0172/6 12 30 00).

Verkaufsstände: Aufgrund einer Vereinbarung mit Stadt und Polizei hat das Fasnachtszug-Komitee die Generalkonzession für den gesamten Zugweg. Deshalb müssen alle Stände im Außenbereich im Vorfeld beim Komitee angemeldet und genehmigt werden. Kontakt: Telefon 06202/29623 oder E-Mail info@kurpfaelzer-fastnachtszug.de. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.02.2019